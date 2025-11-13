"수고했다!" 수능 응시생 향한 한목소리

2026학년도 대학수학능력시험 경남교육청 88(창원)지구 제2시험장인 창원사파고등학교 앞에 수능을 마치고 나오는 응시생을 기다리는 이들이 모여 있다. 이세령 기자

