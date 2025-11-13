본문 바로가기
정성호 법무부 장관, 특검·국조 요구에 "국회의 어떤 결단이든 수용 자세"

염다연기자

입력2025.11.13 17:22

사퇴 요구에는 "사퇴하는 게 오히려 무책임"

정성호 법무부 장관은 검찰의 대장동 사건 재판 항소 포기를 두고 특검과 국정조사 등이 필요하다는 주장에 "어떤 결단이 국회에서 있든지 다 수용할 자세는 돼 있다"고 말했다. 사퇴 요구에 대해서는 "오히려 무책임한 것"이라며 거절했다.

정성호 법무부 장관이 13일 국회에서 열린 예결위 전체회의에 출석하고 있다. 2025.11.13 김현민 기자

정성호 법무부 장관이 13일 국회에서 열린 예결위 전체회의에 출석하고 있다. 2025.11.13 김현민 기자

정 장관은 13일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 박형수 국민의힘 의원이 '장관 말대로 잘못이 없다고 생각한다면 특검을 하든 국정조사를 하든 사실을 밝혀달라 얘기해야 하는 것 아니냐'고 묻자 이같이 답했다.


정 장관은 검찰의 항소 의견에 대해 '신중하게 판단하라'고 한 건 의견에 불과했다고 주장했다. 박 의원이 "검찰이 지난 6일에 이어 7일 다시 항소 의견을 올렸는데 거기에 또 신중히 판단하라고 얘기하면 항소하지 말란 얘기 아니냐"고 하자 정 장관은 "물론 받아들이는 쪽에서는 그렇게 받아들일 수 있겠다"고 답했다.

그러면서도 "저는 그 과정에서 검찰이 장관 지휘에 따르는 게 아니라 본인들이 가진 권한과 책임에서 판단하길 바랐다"며 "신중히 알아서 판단하라고 해서 그렇게 알아서 했으면 사실 이게 문제가 되는 사건은 아니었다"고 했다.


정 장관은 김상욱 더불어민주당 의원이 '이번 사건으로 사퇴한 노만석 검찰총장 직무대행이 장관의 지시를 오해할 여지는 없었겠느냐'는 질문에는 "대개 장관이나 위에서 신중히 판단하라고 했을 때 일반적으로 본인들이 어떤 추단을 해서 판단한 것 같다"고 말했다.


국민의힘 측에서 나온 사퇴 요구에는 "개별 사건의 항소 여부와 관련한 문제 때문에 사퇴하는 것은 오히려 무책임하다"며 "검찰개혁 현안이 많은 상황에서 사퇴하는 것은 어려움이 있다"고 일축했다.

정점식 국민의힘 의원이 '정부·여당에서 주장하는 대로 배임죄가 폐지되면 민사소송에서도 (배임이) 불법 행위가 아닌데 어떻게 (범죄수익에 대해) 민사소송으로 손해배상을 받느냐'고 묻자 정 장관은 "배임죄 폐지가 논의되고 있지만 아직 법안도 제대로 된 게 성안되지 않았다"고 답했다. 이어 "분명히 말씀드릴 수 있는 것은 기존 재판받던 사항들에 대해 분명히 경과 규정이 있을 것이라고 본다"며 "여러 유형을 나누고 있는데 처벌에 공백이 생기지 않게 하려고 연구하고 있다"고 했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
