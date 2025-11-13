태극기인 줄 알았네…日 축구 홍보대사 이미지 논란

흰색 배경에 태극문양·건곤감리와 유사

일본축구협회(JFA)가 국가대표팀을 알리기 위해 만든 홍보대사 이미지가 태극기와 흡사하다는 논란에 휩싸였다.

13일 산케이신문에 따르면 일본축구협회는 지난 10일 아이돌 그룹 JO1, INI 멤버 중 축구를 좋아하는 12명을 모아 국가대표의 공식 앰배서더 유닛인 'JI 블루'를 결성했다면서 이들의 모습이 들어간 포스터 이미지를 공개했다.

지난 10일 일본축구협회가 공개한 'JI 블루' 이미지. 일본축구협회 웹사이트 캡처

이들은 파란색 일본 축구 국가대표팀 상의를 착용했다. 흰색인 이미지 배경 가운데에는 일장기와 같은 붉은색 원이 배치됐다. 또 양쪽 가장자리 네 곳에는 일본 축구대표팀 유니폼을 제작하는 아디다스의 로고와 흡사한 세 줄을 각각 넣었다.

하지만 이미지가 공개된 이후 현지 온라인에서는 해당 포스터가 "태극기를 연상시킨다"는 지적과 비판이 잇따라 나왔다고 산케이가 전했다. 유니폼의 파란색 부분과 붉은색 원이 합쳐져 태극 문양처럼 보이는 데다 양쪽 가장자리 네 곳에 배치된 검은색 세 줄은 마치 태극기의 건곤감리처럼 보인다는 것이다.

日 축구협회 "태극기 염두에 된 것 아냐" 해명

일부 누리꾼은 "빨강, 파랑, 검정으로 구성된 배색과 배치가 (태극기와) 거의 같다", "일본 대표팀인데 외국 국기를 떠올리게 하는 것은 이상하다", "이것은 일본 대표팀이 아닌 한국 대표팀 광고다"라는 등 대체로 부정적인 반응을 보였다.

이에 대해 일본축구협회는 태극기를 염두에 두고 해당 이미지를 만들지 않았다고 밝혔다. 협회는 "디자인을 만들면서 태극기를 연상하게 할 의도는 없었다"며 "해당 이미지는 지난 3월에 일본축구협회가 일본 대표 감독·선수의 초상을 활용해 작성·발표했던 것과 동일한 콘셉트로 작성했다"고 해명했다.

일본축구협회는 지난 3월 일본 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 본선 진출을 기념해 만든 해당 이미지를 공개한 바 있다. 다만 논란이 된 이미지와 달리 대표팀의 이미지에는 붉은 원이 상대적으로 적게 보이며, 세 줄 부분도 두드러지지 않게 그려졌다.





김현정 기자



