본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동아대 동문 조관제 박사, 대학 발전기금 1000만원 기부

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.13 16:30

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"하와이-동아대 교류 가교 역할 이어가겠다"

동아대학교(총장 이해우)는 미국 하와이주에서 활동 중인 조관제(Dr. Kwan Jay Cho) 동문이 대학 발전기금 1000만원을 기부했다고 13일 전했다.

동아대 동문 조관제 하와이 IMPAC 대표가 모교 발전기금 1000만원을 이해우 총장에게 전달하고 있다. 동아대 제공

동아대 동문 조관제 하와이 IMPAC 대표가 모교 발전기금 1000만원을 이해우 총장에게 전달하고 있다. 동아대 제공

AD
원본보기 아이콘

조관제 박사는 미국 학생 비자(i-20) 발급이 가능한 영어교육 전문기관 'IMPAC(International Mid Pac College)' 대표로, 하와이주 교육청과 다수의 고등학교, 대학 간 교류를 이끄는 인물이다.


동아대 경영학과 73학번이자 ROTC 15기 출신인 그는 2023년부터 모교와 하와이 교육기관 간의 협력 네트워크를 구축하며 실질적인 교류 확대에 기여해왔다.

최근에는 키스 하야시(Keith Hayashi) 하와이주 교육감을 비롯한 방문단의 동아대 승학캠퍼스 방문과 거제 삼성중공업 견학 프로그램을 지원하며, 교육과 산업 현장을 잇는 교류의 폭을 넓혔다.


조 박사는 이번 방문단 일정 중 즉석에서 발전기금 1000만원을 이해우 총장에게 전달하며 "모교를 위해 뜻깊은 일을 할 수 있어 기쁘다"라며 "동아대와 하와이 지역 교육기관 간 교류가 더 활발해지도록 작은 역할이라도 계속하겠다"고 말했다.


이해우 총장은 "전 세계에서 활약하는 동문의 관심과 참여가 동아대의 큰 자산"이라며 "특히 해외 교육기관과의 교류 물꼬를 터주신 조관제 박사님께 깊이 감사드린다"고 말했다.

동아대는 이번 기부를 계기로 하와이주 교육청과 현지 고등학교와의 학생 교류, 어학연수, 글로벌 교육 프로그램 등을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수천억 원씩 폭탄 떨어져, 韓제조업 죽이기"…철강업계 '영업익 20%' 전기료로 낼 판 "수천억 원씩 폭탄 떨어져, 韓제조업 죽이기"…철... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

美셧다운 끝났다…Fed '금리 인하' 가능성 촉각

새로운 이슈 보기