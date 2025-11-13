본문 바로가기
HMM, 3Q 영업익 2968억원…전년비 79% 감소

입력2025.11.13 15:26

영업이익률 11%, 글로벌 선사 중 상위권

HMM은 올해 3분기 매출액이 2조7064억원, 영업이익이 2968억원으로 집계됐다고 13일 밝혔다.


이는 전년 동기 대비 매출액 23%, 영업이익은 79% 줄어든 수치다.

영업이익률은 11%로 글로벌 선사 중 상위권을 기록했다고 HMM은 밝혔다.


지난해 3분기는 미국 보호관세 우려로 선행 물동량이 증가한 반면, 올해 3분기는 보호무역주의를 외친 미국이 관세를 올리면서 물동량이 급감한 여파다. 특히, 미주노선 해상운임이 서안과 동안 각각 69%, 63% 급감했다.


상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 올해 3분기 평균 1481포인트로 전년 동기 대비 52% 하락했다.

HMM 은 오는 4분기는 전통적인 연말 비수기 진입으로 전반적 시황의 약세를 예상했다. 또한 미국의 관세 정책 변화에 따른 불안정한 상황도 지속될 전망이다.


이에 대응하기 위해 HMM은 항로별 기항지와 투입선박 조정으로 운항 효율을 최적화하고, 냉동 화물, 대형 화물 등 고수익 특수 화물을 적극적으로 유치하기로 했다. 동시에 신규 영업 구간 개발 등을 통해 수익성을 개선할 방침이다.


여의도 파크원타워에 있는 HMM본사. 사진=조용준 기자 jun21@

여의도 파크원타워에 있는 HMM본사. 사진=조용준 기자 jun21@

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
