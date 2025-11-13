HMM, 3Q 영업익 2968억원…전년비 79% 감소

영업이익률 11%, 글로벌 선사 중 상위권

HMM은 올해 3분기 매출액이 2조7064억원, 영업이익이 2968억원으로 집계됐다고 13일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 매출액 23%, 영업이익은 79% 줄어든 수치다.

영업이익률은 11%로 글로벌 선사 중 상위권을 기록했다고 HMM은 밝혔다.

지난해 3분기는 미국 보호관세 우려로 선행 물동량이 증가한 반면, 올해 3분기는 보호무역주의를 외친 미국이 관세를 올리면서 물동량이 급감한 여파다. 특히, 미주노선 해상운임이 서안과 동안 각각 69%, 63% 급감했다.

상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 올해 3분기 평균 1481포인트로 전년 동기 대비 52% 하락했다.

이에 대응하기 위해 HMM은 항로별 기항지와 투입선박 조정으로 운항 효율을 최적화하고, 냉동 화물, 대형 화물 등 고수익 특수 화물을 적극적으로 유치하기로 했다. 동시에 신규 영업 구간 개발 등을 통해 수익성을 개선할 방침이다.

