유한양행, 구직자 대상 '원데이 기업투어' 진행

유한양행 이 제악·바이오 취업 희망자들을 대상으로 오는 19일 서울 동작구 대방동 본사에서 원데이 기업투어를 진행한다고 13일 밝혔다.
서울 동작구 대방동 유한양행 본사 전경. 유한양행
고용노동부 서울 관악고용복지센터와 함께하는 이번 프로그램은 ▲유한양행 기업 문화탐방 ▲인사제도(인재상, 채용 등) 및 기업문화 소개▲현직자(R&D, 약품 영업)와 함께하는 소그룹 멘토링 ▲유일한 기념관 및 메모리얼룸 견학으로 구성된다. 19일 오후 2시부터 3시간 동안 진행되며, 약품 영업 및 R&D 직무 취업을 희망하는 대학(재학, 졸업) 청년 구직자 50명이 참석 예정이다.
이번 원데이 기업 투어는 서울관악고용복지센터의 제안으로 이뤄졌다. 청년 구직자들의 취업역량 강화를 위해 우수기업탐방 및 현직자 멘토링을 통해서 기업문화 체험 및 인사담당자와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공하기 위함이다.
유한양행 관계자는 "유한양행은 지속적으로 우수한 인재를 발굴하고 양성하고 있다"며, "짧은 시간이지만 기업 및 제약산업에 대한 이해도를 높이는 소중한 경험이 되었으면 한다"고 밝혔다.
유한양행은 1926년 설립 아래 정직과 신뢰를 바탕으로 우수한 의약품 생산과 국민 보건 향상에 매진하고 있다. 끊임없는 연구개발을 통해 합성신약, 바이오신약 등 신약 파이프라인을 강화하고 전략적 협력과 투자를 확대하며, 국내 1등 제약사를 넘어 글로벌 TOP 50 제약사를 향해 나아가고 있다.
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>