유한양행, 구직자 대상 '원데이 기업투어' 진행

유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 121,100 전일대비 1,300 등락률 +1.09% 거래량 714,835 전일가 119,800 2025.11.13 15:22 기준 관련기사 유한양행, 3분기 영업익 241억원…'마일스톤 부재'로 56%↓코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close 이 제악·바이오 취업 희망자들을 대상으로 오는 19일 서울 동작구 대방동 본사에서 원데이 기업투어를 진행한다고 13일 밝혔다.

서울 동작구 대방동 유한양행 본사 전경. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

고용노동부 서울 관악고용복지센터와 함께하는 이번 프로그램은 ▲유한양행 기업 문화탐방 ▲인사제도(인재상, 채용 등) 및 기업문화 소개▲현직자(R&D, 약품 영업)와 함께하는 소그룹 멘토링 ▲유일한 기념관 및 메모리얼룸 견학으로 구성된다. 19일 오후 2시부터 3시간 동안 진행되며, 약품 영업 및 R&D 직무 취업을 희망하는 대학(재학, 졸업) 청년 구직자 50명이 참석 예정이다.

이번 원데이 기업 투어는 서울관악고용복지센터의 제안으로 이뤄졌다. 청년 구직자들의 취업역량 강화를 위해 우수기업탐방 및 현직자 멘토링을 통해서 기업문화 체험 및 인사담당자와 직접 소통할 수 있는 기회를 제공하기 위함이다.

유한양행 관계자는 "유한양행은 지속적으로 우수한 인재를 발굴하고 양성하고 있다"며, "짧은 시간이지만 기업 및 제약산업에 대한 이해도를 높이는 소중한 경험이 되었으면 한다"고 밝혔다.

유한양행은 1926년 설립 아래 정직과 신뢰를 바탕으로 우수한 의약품 생산과 국민 보건 향상에 매진하고 있다. 끊임없는 연구개발을 통해 합성신약, 바이오신약 등 신약 파이프라인을 강화하고 전략적 협력과 투자를 확대하며, 국내 1등 제약사를 넘어 글로벌 TOP 50 제약사를 향해 나아가고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>