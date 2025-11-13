인천섬 홍보 아이디어 공모전…24일까지, 총상금 380만원

인천시는 인천 섬이 지닌 고유한 매력과 이야기를 시민의 창의적인 시각으로 새롭게 담아내기 위해 '인천 섬 홍보 아이디어 공모전'을 연다.

공모전은 인천 섬 통합디자인 개발 및 시범사업의 일환으로 추진된다. 인천의 192개 섬 이야기를 시민의 참신한 아이디어로 재해석하고 통합브랜드를 효과적으로 홍보할 디자인과 콘텐츠 발굴에 중점을 두고 있다.

공모 주제는 '인천 섬 통합브랜드 홍보(디자인) 아이디어'이며▲인천 섬 브랜드 굿즈 디자인(인천 섬의 이미지를 활용한 기념품, 상품 디자인 아이디어) ▲인천 섬 홍보 콘텐츠(캠페인, SNS 콘텐츠, 영상 등) ▲인천 섬 브랜드 로컬 디자인 아이디어(섬 내 공영버스 등 지역 특색을 살린 디자인 아이디어) 등 3개 분야 중 하나를 선택해 응모할 수 있다.

공모전은 인천 시민 누구나 참여할 수 있으며, 오는 24일까지 구글폼(QR코드)을 통해 접수하면 된다. 심사를 거쳐 총 12건의 우수 아이디어를 선정해 총 380만원의 상금을 수여한다.

인천시 관계자는 "공모를 통해 선정된 우수 아이디어를 인천 섬 통합브랜드 홍보와 디자인 개발에 적극 반영할 계획"이라며 "인천 섬의 브랜드 가치를 한층 높이고, 누구나 다시 찾아오고 싶은 매력적인 섬으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



