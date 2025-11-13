본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천섬 홍보 아이디어 공모전…24일까지, 총상금 380만원

박혜숙기자

입력2025.11.13 14:27

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 인천 섬이 지닌 고유한 매력과 이야기를 시민의 창의적인 시각으로 새롭게 담아내기 위해 '인천 섬 홍보 아이디어 공모전'을 연다.


공모전은 인천 섬 통합디자인 개발 및 시범사업의 일환으로 추진된다. 인천의 192개 섬 이야기를 시민의 참신한 아이디어로 재해석하고 통합브랜드를 효과적으로 홍보할 디자인과 콘텐츠 발굴에 중점을 두고 있다.

백령도 두무진. 인천시

백령도 두무진. 인천시

AD
원본보기 아이콘

공모 주제는 '인천 섬 통합브랜드 홍보(디자인) 아이디어'이며▲인천 섬 브랜드 굿즈 디자인(인천 섬의 이미지를 활용한 기념품, 상품 디자인 아이디어) ▲인천 섬 홍보 콘텐츠(캠페인, SNS 콘텐츠, 영상 등) ▲인천 섬 브랜드 로컬 디자인 아이디어(섬 내 공영버스 등 지역 특색을 살린 디자인 아이디어) 등 3개 분야 중 하나를 선택해 응모할 수 있다.


공모전은 인천 시민 누구나 참여할 수 있으며, 오는 24일까지 구글폼(QR코드)을 통해 접수하면 된다. 심사를 거쳐 총 12건의 우수 아이디어를 선정해 총 380만원의 상금을 수여한다.


인천시 관계자는 "공모를 통해 선정된 우수 아이디어를 인천 섬 통합브랜드 홍보와 디자인 개발에 적극 반영할 계획"이라며 "인천 섬의 브랜드 가치를 한층 높이고, 누구나 다시 찾아오고 싶은 매력적인 섬으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"큰 장 섰다"…주세 전면 폐지한 홍콩, 韓은 존재감도 없네

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

부천 시장서 트럭 돌진, 2명 사망·18명 부상…60대 운전자 체포

새로운 이슈 보기