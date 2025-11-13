김영록 지사 국비 확보 위한 '광폭 행보' 눈길

임기근 기재부 2차관·이소영 예결위 민주당 간사 면담

전남 주요 사업 소개…AI 에너지 미래도시 구축 논의도

김영록 전라남도지사가 13일 서울 국회에서 이소영 예결위 더불어민주당 간사와 면담을 갖고 2026년 국회 증액 핵심사업들이 차질없이 반영될 수 있도록 지원을 요청한 뒤 전남의 주요 현안사업 건의 내용을 전달하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사가 2026년 국비 확보를 위해 13일까지 이틀간 임기근 기획재정부 2차관과 이소영 국회 예결위 더불어민주당 간사를 잇따라 만나며 광폭 행보를 이어갔다.

김영록 지사는 지난 12일 서울 여의도에서 임기근 2차관을 만나 "어려운 재정 여건에서도 전남에 각별한 관심을 가져줘 감사드린다"며 "국회 증액 단계에서 지역 균형발전과 국가 성장의 축이 될 전남의 주요 사업이 반드시 반영되길 바란다"고 말했다.

13일에는 국회 의원회관에서 이소영 예결위 간사를 만나 "전남은 SK·OpenAI와 데이터센터 구축 협의를 진행 중이며, 대한민국 AI 산업의 핵심 거점으로 도약할 기반을 다지고 있다"고 설명했다. 이어 "'특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다'는 이재명 대통령의 말씀처럼 전남 발전의 전기를 마련할 수 있도록 여당 간사로서 적극적인 지원을 부탁드린다"고 강조했다.

김영록 지사는 이번 면담에서 ▲호남고속철도 2단계(731억 원) ▲고흥~봉래 국도 15호선 4차로 확장(130억 원) ▲국립 김산업 진흥원 설립(10억 원) ▲AI 첨단 축산업 융복합 밸리 조성(5억 원) ▲디지털 기반 자원순환 시범산단 구축(40억 원) ▲전라남도 5·18기념관 및 커뮤니티센터 조성(5억 원) 등 10대 국회 증액 건의사업을 설명하고 정부와 여당의 협조를 요청했다.

또 김영록 지사는 "솔라시도를 탄소중립·에너지자립의 상징 도시로 키워 대한민국형 'AI 에너지 미래도시' 모델을 만들겠다. 정부 차원의 과감한 지원과 제도 개선이 필요하다"며 '솔라시도 기업도시' 조성 관련 예산 증액도 건의했다.

김 지사는 "전남은 해양·에너지·AI 등 국가 핵심 산업 추진과 대한민국 균형발전을 이끌 잠재력이 가장 큰 지역"이라며 "2026년 국비 10조 원 시대를 넘어, 미래 100년을 준비하는 도약의 해로 만들겠다"고 밝혔다.

전남도는 지난 8월 정부예산안에 전년보다 6% 증가한 9조 4,000억 원을 반영시켰으며, 국립해양수산박물관 건립, 여자만 국가해양생태공원 예타 대상 선정, SK·OpenAI 데이터센터 협의, 솔라시도 기업도시 활성화 추진 등 다양한 국책사업을 연계해 전남형 미래성장 전략을 본격화하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



