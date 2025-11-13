대전 우주기업, 유럽 시장서 기술 경쟁력 선보인다

'2025 스페이스 테크 엑스포 유럽'서 대전공동관 운영

대전테크노파크 전경 AD 원본보기 아이콘

대전 우주기업이 직접 유럽 시장에서 기술 경쟁력을 선보이는 자리가 마련된다.

대전테크노파크가 오는 18일부터 20일까지 독일 브레멘에서 열리는 '2025 스페이스 테크 엑스포 유럽(Space Tech Expo Europe)'에서 '대전공동관(Daejeon Pavilion)'을 운영하며 유럽 우주시장 공략에 나선다.

'스페이스 테크 엑스포 유럽'은 2015년부터 개최된 유럽 최대 규모의 우주산업 기업 간 비즈니스(B2B) 전시회로 매년 800여 개의 우주 관련 기술 및 공급망 기업과 1만여 명 이상의 글로벌 관계자가 참가해 위성 제조·발사체·지상 장비 등 최신 우주 기술을 소개한다.

이번 전시 참여는 대전광역시와 대전 TP가 추진하는 '2025년 글로벌 선도 우주기업 육성사업'의 일환으로 지역 우주기업의 글로벌 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

아울러 독일 전시 참여는 지난 10월 호주 시드니에서 열린 '국제우주대회(IAC 2025)'에서 거둔 성과를 유럽 시장으로 확장하는 후속 단계이기도 하다.

당시 대전시는 총 150억 원 규모의 수출 상담과 업무협약(MOU)을 체결했으며, 호주의 위성 데이터 분석기업 '지오이미지(Geoimage)', 글로벌 방산기업 'BAE 시스템즈(BAE Systems)', 우주 운용 서비스 기업 '스페이스 머신즈 컴퍼니(Space Machines Company)' 등 해외 주요 기관과 협력 기반을 구축했다.

이러한 성과를 기반으로 이번 전시에서는 대전 우주기업이 직접 유럽 시장에서 기술 경쟁력을 선보인다.

대전 공동관에는 ▲레오스페이스 ▲엑스엠더블유 ▲엠아이디 ▲인터그래비티테크놀로지스 ▲텔레픽스 등 대전 우주기업 5개사가 참여해 핵심 기술과 솔루션을 전시한다.

이 외에도 달로에어로스페이스, 아이옵스, 컨텍 등 대전기업 3개사는 항공우주연구원(KARI) 공동 부스 또는 자체 부스로 참가한다.

대전 TP는 대전시와 함께 기업 기술 홍보, 바이어 상담, 글로벌 기관과의 협력 미팅을 추진해 유럽 현지 네트워크 확장을 본격화할 계획이며, 이를 통해 지역 우주산업 생태계의 글로벌 도약을 뒷받침할 예정이다.

김우연 대전 TP 원장은 "대전 공동관은 단순한 전시가 아니라, 유럽 우주 시장과의 전략적 접점을 만들어가는 출발점"이라며 "대전시와 함께 IAC에서 확보한 글로벌 네트워크를 유럽으로 확장해 대전 우주기업이 국제 공급망과 연결되고 사업 기회를 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>