JYP 넥스지 로고, '레드 닷 디자인 어워드' 본상 수상

이이슬기자

입력2025.11.13 12:01

넥스지. JYP엔터테인먼트 제공

넥스지. JYP엔터테인먼트 제공

보이그룹 넥스지(NEXZ)의 공식 로고가 '레드 닷 디자인 어워드'(Red Dot Design Award)에서 브랜드 디자인 & 아이덴티티 부문 본상을 받았다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 13일 밝혔다.


세계 3대 디자인상으로 꼽히는 '레드 닷 디자인 어워드'는 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 콘셉트 디자인 등 다양한 분야를 대상으로 혁신성과 완성도를 평가한다.

넥스지 로고는 앞서 '아이에프 디자인 어워드'(iF Design Award) 커뮤니케이션 부문 브랜딩 위너에도 선정된 바 있다. 로고에 대해 JYP는 "특정 스타일에 제한되지 않고 늘 새로운 것을 선보이며 나아가는 그룹의 지향점을 시각적으로 강화했다"고 전했다.

넥스지 로고. JYP엔터테인먼트 제공

넥스지 로고. JYP엔터테인먼트 제공

원본보기 아이콘

넥스지는 2024년 5월 첫 싱글 '라이드 더 바이브'(Ride the Vibe)로 데뷔했으며, 올해 3월 제39회 일본 골드 디스크 대상을 받았다. 8월 일본 첫 라이브 투어 '원 바이트'(NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite"), 10월에는 데뷔 첫 국내 단독 콘서트 '원 비트'(NEXZ SPECIAL CONCERT)를 개최했다.


지난달 27일 발표한 세 번째 미니앨범 '비트복서'(Beat-Boxer)의 동명 타이틀곡은 벅스, 써클차트 등 1위에 올랐다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
