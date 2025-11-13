본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

광명시, 내년도 본예산 18.8% 늘린다…1조3471억원 편성

정두환기자

입력2025.11.13 10:59

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기본사회·탄소중립·자치분권·민생경제에 2736억원 집중 투자
朴 시장 "시민 삶 개선, 미래 경쟁력 강화에 전략적 예산 투입"

경기도 광명시는 올해보다 18.8% 늘린 1조3471억원 규모의 내년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다.

광명시, 내년도 본예산 18.8% 늘린다…1조3471억원 편성
AD
원본보기 아이콘

시는 정부의 중점 국정과제와 발맞춰 ▲기본사회 ▲탄소중립 ▲자치분권 ▲민생경제 등 4대 핵심 분야에 재원을 집중하되, 불필요한 사업은 정비하는 등 효율적이고 지속가능한 재정 운용이 가능하도록 예산을 편성했다고 설명했다.


분야별로는 ▲기본사회 501억원 ▲탄소중립·정원도시 1460억원 ▲자치분권·사회적경제·평생학습 278억원 ▲민생경제·일자리 497억원 등에 총 2736억 원을 중점 투자한다.

기본사회 분야는 돌봄·교통·의료·주거 등 일상 전반에서 시민의 기본권 강화를 위해 ▲기본소득 66억원 ▲기본돌봄 227억원 ▲기본교통 161억원 ▲기본주거 4억원 ▲기본교육 27억원 ▲기본의료 15억원 ▲기본사회 정책 1억원 등을 편성했다.


기후위기 대응과 지속가능한 녹색 인프라 확충을 위해 ▲탄소중립 98억원 ▲도시숲길 조성 152억원 ▲정원도시 조성 107억원 ▲도시농업 활성화 15억원 ▲생태계 보호·청정에너지 전환 87억원 ▲자원순환경제 1001억원 등의 예산을 배정했다.


지역공동체 자립 기반 강화를 위한 자치분권, 평생학습, 사회적경제 분야에서는 ▲자치분권 78억원 ▲평생학습 117억원 ▲도서관 서비스 확대 66억원 ▲사회적경제 활성화 14억원 ▲지역공동체 자산화 3억원 등을 반영했다.

소상공인·중소기업 지원과 일자리 창출을 위해 ▲일자리 사업 316억원 ▲지역화폐 126억원 ▲지역상권 활성화 24억원 ▲중소기업 육성 16억원 ▲창업지원 9억원 등을 예산안에 담았다.


박승원 광명시장은 "이번 예산은 시가 지향하는 '기본사회 실현과 지속가능한 도시' 비전을 구체화한 것"이라며 "시민의 삶을 실질적으로 개선하고 지역의 미래 경쟁력을 높이는 데 재정을 전략적으로 투입하겠다"고 말했다.


내년도 예산안은 시의회 심의와 의결을 거쳐 다음 달 중 확정될 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"

'곧 출범' 예산처, 1급 3명...기획역량 힘주기

새로운 이슈 보기