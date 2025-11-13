광명시, 내년도 본예산 18.8% 늘린다…1조3471억원 편성

기본사회·탄소중립·자치분권·민생경제에 2736억원 집중 투자

朴 시장 "시민 삶 개선, 미래 경쟁력 강화에 전략적 예산 투입"

경기도 광명시는 올해보다 18.8% 늘린 1조3471억원 규모의 내년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다.

시는 정부의 중점 국정과제와 발맞춰 ▲기본사회 ▲탄소중립 ▲자치분권 ▲민생경제 등 4대 핵심 분야에 재원을 집중하되, 불필요한 사업은 정비하는 등 효율적이고 지속가능한 재정 운용이 가능하도록 예산을 편성했다고 설명했다.

분야별로는 ▲기본사회 501억원 ▲탄소중립·정원도시 1460억원 ▲자치분권·사회적경제·평생학습 278억원 ▲민생경제·일자리 497억원 등에 총 2736억 원을 중점 투자한다.

기본사회 분야는 돌봄·교통·의료·주거 등 일상 전반에서 시민의 기본권 강화를 위해 ▲기본소득 66억원 ▲기본돌봄 227억원 ▲기본교통 161억원 ▲기본주거 4억원 ▲기본교육 27억원 ▲기본의료 15억원 ▲기본사회 정책 1억원 등을 편성했다.

기후위기 대응과 지속가능한 녹색 인프라 확충을 위해 ▲탄소중립 98억원 ▲도시숲길 조성 152억원 ▲정원도시 조성 107억원 ▲도시농업 활성화 15억원 ▲생태계 보호·청정에너지 전환 87억원 ▲자원순환경제 1001억원 등의 예산을 배정했다.

지역공동체 자립 기반 강화를 위한 자치분권, 평생학습, 사회적경제 분야에서는 ▲자치분권 78억원 ▲평생학습 117억원 ▲도서관 서비스 확대 66억원 ▲사회적경제 활성화 14억원 ▲지역공동체 자산화 3억원 등을 반영했다.

소상공인·중소기업 지원과 일자리 창출을 위해 ▲일자리 사업 316억원 ▲지역화폐 126억원 ▲지역상권 활성화 24억원 ▲중소기업 육성 16억원 ▲창업지원 9억원 등을 예산안에 담았다.

박승원 광명시장은 "이번 예산은 시가 지향하는 '기본사회 실현과 지속가능한 도시' 비전을 구체화한 것"이라며 "시민의 삶을 실질적으로 개선하고 지역의 미래 경쟁력을 높이는 데 재정을 전략적으로 투입하겠다"고 말했다.

내년도 예산안은 시의회 심의와 의결을 거쳐 다음 달 중 확정될 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>