중랑구, 신내1동·묵2동 모아타운 통합심의 통과

김민진기자

입력2025.11.13 10:41

총 2700여 세대 규모 생활밀착형 정비 추진

서울 중랑구(구청장 류경기)는 지난 10일 ‘소규모주택정비 통합심의 소위원회’에서 신내1동(493-13번지 일대)과 묵2동(243-7번지 일대) 모아타운 관리계획(안)이 모두 통합심의를 통과했다고 13일 밝혔다.

사업 조감도. 중랑구 제공.

이번 심의 통과로 두 지역은 보행로 확충, 공원 정비, 주민공동이용시설 마련 등 생활밀착형 도시정비사업이 본격 추진된다. 신내1동은 약 3만7000㎡ 부지에 878세대, 묵2동은 약 6만3000㎡ 부지에 1826세대 등 총 2700여 세대 규모의 주거단지로 조성된다.


신내1동 모아타운은 철도하부 공간을 공원으로 꾸미고, 송림길(6→10m), 망우로65길(8→11m), 망우로63길(6→11m) 등 주요 도로를 확장해 보행환경을 개선한다. 주거지 내부에는 차량과 보행로를 분리한 골목길을 정비하고, 주요 거리에는 상가와 생활편의시설을 배치해 지역 상권의 활력을 이어갈 예정이다.

묵2동 모아타운은 도로 확폭과 보행로 정비를 통해 안전한 보행환경을 마련하고, 단지 내에는 경로당과 육아방 등 주민공동시설을 조성한다. 또한 동일로151길을 중심으로 중랑 서울장미축제와 연계한 거리 활성화 사업을 추진해 지역 접근성과 상권의 활력을 높인다.


류경기 중랑구청장은 “이번 두 곳의 모아타운 통합심의를 통해 지역 내 쾌적한 주택 공급이 한층 확대됐다”며 “신내1동은 철도하부 공간을 공원으로, 묵2동은 장미축제 공간과 연계한 거리로 조성해 주민이 체감할 수 있는 새로운 형태의 주거지로 만들어가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
