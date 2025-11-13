임실군, 하계조사료 수확 '농작업 대행' 완료

전북 임실군이 최근 하계조사료 수확 농작업 대행을 성공적으로 마무리했다.

임실군이 최근 하계조사료 수확 농작업 대행을 성공적으로 마무리했다. 임실군 제공 AD 원본보기 아이콘

13일 군에 따르면 이번 하계조사료 수확 농작업 대행은 사료 가격 상승 및 축산물 가격 하락으로 큰 부담과 어려움을 겪는 축산농가 생산비 절감을 위해 추진됐다.

지난 2016년부터 추진한 하계 조사료 수확 농작업 대행단은 대행 첫해 43㏊에서 올해 121㏊까지 수확 면적을 확대해 조사료 생산 농가 및 축산농가에 큰 힘이 됐다.

이번 농작업 대행은 지난 8월에 시작해 약 3개월간 진행됐으며, 지난 5일을 기점으로 모든 작업이 완료됐다. 이번 하계조사료 수확 대행은 농업인의 수요에 맞춰 3개조로 편성돼 전문 인력과 농기계 투입으로 131 농가 121㏊의 작업량을 소화했다.

하계조사료 수확 대행은 농업인들의 노동 부담을 대폭 경감시키는 한편, 대행료는 1롤당 5,000원의 관내 최저가로 농가들의 경제적 부담을 최소화해 큰 호응을 얻었다.

농작업 대행단은 조사료의 적기 수확을 위해 생육 상황을 파악해 작업 일자를 결정한 후 농작업 대행단을 투입, 조수(멧돼지, 고라니 등) 피해를 최소화하는 노력을 펼쳤다. 향후에도 농업인들과의 지속적인 소통을 통해 현장의 개선 방향을 적극 반영할 계획이다.

또 농작업 대행에 투입된 모든 인력의 안전을 최우선해 단 한 건의 안전사고 없이 성공적으로 마무리됐다. 작업 전 안전교육과 회의, 장비 점검을 수시로 실시해 농작업 효율성과 안전성을 동시에 확보했다.

군은 조사료 수확 외에도 논콩·보리·율무 등의 수확 농작업 대행, 70세 이상 고령 농업인을 위한 농작업 대행을 운영해 농촌 고령화에 따른 노동력 부족을 해소하고 지속가능한 농업·농촌 조성을 위해 크게 기여했다.

심 민 군수는 "여러 위기 속에서도 농가의 부담을 덜어주는 것을 목표로 전력을 다하고 있다"며 "앞으로도 농업의 생산성 향상을 위해 실질적인 도움이 되는 지원을 제공할 예정이다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>