미술과 음악의 융합...대전시립미술관서 'DMA 음악회' 열어

11월과 12월 DMA음악회 진행

대전시립미술관(관장 윤의향)이 11월과 12월, 미술관을 찾는 시민들에게 예술과 음악이 어우러진 특별한 시간을 선사하기 위해 'DMA 음악회'를 개최한다.

이번 음악회는 전시 공간을 넘어 다양한 문화 경험을 제공하기 위한 프로그램으로, 전시 관람은 유료이지만 공연은 무료로 누구나 감상할 수 있다.

'DMA 음악회'는 11월 초부터 시민들의 큰 호응 속에 진행되고 있다. ▲1일 '플로젝트' ▲2일 '도덕동개미핥기'의 무대를 시작으로 가을의 문을 열었다. 이어 ▲15일 '카이스트놀다' ▲16일 '조이 에끌라'가 참여해 다채로운 공연을 이어간다.

12월에는 크리스마스 시즌을 맞아 한층 따뜻한 무대가 마련된다. ▲12월 24일 김태욱·김태호 듀오 ▲12월 25일 한국청년예술가협동조합이 출연해, 연말의 낭만을 음악으로 물들일 예정이다.

공연은 대전시립미술관 2층 로비에서 오후 3시부터 진행되며, 별도의 예매 없이 자유 관람으로 참여할 수 있다. 공연 전후로는 미술관의 주요 전시를 함께 즐길 수 있어, 예술과 음악이 어우러진 풍성한 문화의 시간을 경험할 수 있다.

윤의향 대전시립미술관장은 "예술이 일상이 되는 공간, 그리고 음악이 예술의 경계를 확장하는 순간을 시민들과 나누고 싶다"며 "이번 음악회가 바쁜 일상에서 잠시 멈추어 마음을 쉬게 하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>