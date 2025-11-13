[오늘의신상]입은 얼얼한데 몸은 가볍다… '컵누들 열라면·불닭맛'

화끈한 매운맛으로 컵누들 라인업 확장

오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 388,000 2025.11.13 개장전(20분지연) 관련기사 세계 2위 라면시장 인도네시아…오뚜기, '진라면' 도전장 '참붕어빵 손난로' 들고, '너구리 키링'…식품社, '맛'보다 '감성'을 판다[오늘의신상]뜨끈한 '미역국밥·사골곰탕밥'…컵밥으로 즐긴다 전 종목 시세 보기 close 가 '컵누들 열라면'과 '라이트앤조이 저당 컵누들 불닭맛'을 새롭게 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 신제품은 식단 관리 중에도 '매운맛'을 즐기고자 하는 소비자 니즈에 맞춰 개발된 제품으로, 컵누들 중 가장 매운 맵기를 구현했다. '컵누들 열라면'은 오뚜기의 인기 라면 제품인 '열라면' 특유의 화끈한 매운맛을 120kcal로 재현해 20·30세대의 수요에 맞췄다. '라이트앤조이 저당 컵누들 불닭맛'은 알룰로스를 사용해 당 함량을 2g으로 낮추고 매콤한 특제 양념, 직화치킨, 볶은 야채의 풍미를 더해 중독적인 매운맛을 완성했다.

두 제품 모두 녹두·감자전분으로 만든 당면을 사용했으며, 튀기지 않아 지방 1g 내외, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g으로 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다. 또한, 기존 컵누들류와 동일하게 전자레인지 조리 가능한 포장재를 적용해 응용 조리가 가능하다. 제품 내 삽입된 QR코드를 통해 순두부 열라면, 불닭맛 리조또 등 다양한 전자레인지 응용 레시피를 확인할 수 있다.

이번 신제품은 오는 19일에서 23일까지 쿠팡과 오뚜기몰 사전 예약 선출시를 시작으로, 26일 네이버 쇼핑 라이브를 거쳐 전 유통 채널에 순차적으로 입점할 예정이다.

오뚜기 관계자는 "기존 '참깨라면'을 재현한 '컵누들 참깨라면'의 호응에 따라 기존 '열라면' 맛을 그대로 구현한 '컵누들 열라면'을 선보였고, 이와 동시에 두부피면으로 만든 '고단백 컵누들'의 성원에 이어 '저당 컵누들'을 출시했다"며 "앞으로도 소비자 의견에 귀 기울이며 부담 없이 맛있는 면 요리를 제공하는 브랜드로 발전하겠다"고 말했다.





