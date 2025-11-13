롯데케미칼, 파키스탄 자회사 LCPL 지분 75% 매각 완료

비핵심 자산 정리·재무 안정 강화

스페셜티 중심 사업구조 전환 가속

롯데케미칼은 파키스탄 자회사인 롯데케미칼파키스탄리미티드(LCPL) 지분 75.01% 매각을 완료했다고 12일 밝혔다. 이번 매각은 파키스탄 내 경영 불확실성과 범용제품 중심 구조에서 벗어나기 위한 사업 재편의 일환으로, 비핵심 자산을 정리하고 재무 건전성을 강화하려는 전략적 결정으로 풀이된다.

LCPL은 폴리에스터 섬유와 산업용 원사, PET병 원료로 쓰이는 고순도 테레프탈산(PTA)을 연간 50만t 규모로 생산하는 회사다. 매수인은 파키스탄 사모펀드 '아시아팩 인베스트먼츠 리미티드(AsiaPak Investments Limited·API)'와 아랍에미리트 석유·화학 트레이딩 기업 '몽타주 커머디티즈(Montage Commodities FZCO)'가 공동 설립한 특수목적법인(SPV) 'PTA 글로벌 홀딩스 리미티드(PTA Global Holding Ltd)'다.

이번 매각은 지난 2월 19일 공시 이후 진행돼 9월 주식공개매수 절차를 마치고, 지난 12일 거래대금 지급과 주식 교환을 끝으로 최종 마무리됐다. 총 매각대금은 980억원으로, 롯데케미칼은 지난해 6월 수취한 3개년 배당금 296억원을 포함해 총 1276억원의 자금을 확보했다.

롯데케미칼이 파키스탄 자회사 LCPL 지분을 매각한 것은 비핵심 사업 정리와 경영 불확실성 해소, 재무 건전성 강화를 위한 조치로 해석된다. LCPL은 PTA(고순도 테레프탈산)를 생산하는 범용제품 중심 회사로, 글로벌 공급 과잉과 수익성 변동성이 크다. 여기에 파키스탄의 환율 급등, 외환 부족, IMF 구제금융 등 거시경제 불안이 이어지면서 사업 리스크도 커졌다.

롯데케미칼은 2023년부터 LCPL을 비핵심 사업으로 분류해 매각을 추진해 왔다. 회사는 이번 거래로 파키스탄 내 구제금융 및 환율 변동 등 경영 불확실성을 해소하고 재무 건전성을 강화할 수 있게 됐다고 설명했다. 롯데케미칼 관계자는 "비즈니스 리스트럭처링(사업재편)을 지속 추진해 본원적 경쟁력 강화에 집중하고, 고부가 소재와 고기능성 엔지니어링 플라스틱 등 스페셜티 사업 비중을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>