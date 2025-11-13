앤트로픽, 미국 AI 데이터센터에 500억달러 투자

주요 AI 기업, 미국 내 데이터센터 건설 경쟁 가열

인공지능(AI) 챗봇 '클로드' 운영사 앤트로픽이 미국 내 AI 인프라에 500억달러(약 73조원)를 투자한다.

앤트로픽은 회사의 성장과 장기 연구 계획을 지원하고자 미국 텍사스주와 뉴욕주에 맞춤형 데이터센터를 건설할 예정이라며 12일(현지시간) 이같이 밝혔다.

2026년 첫 가동을 목표로 하는 이들 데이터센터는 그래픽처리장치(GPU) 클러스터를 공급하는 AI 클라우드 플랫폼 '플루이드스택'과 협력해 구축될 예정이다. 앤트로픽은 이 투자에 따라 미국 내 800개의 정규직 일자리와 2000개 이상의 건설 일자리가 창출될 것이라고 내다봤다.

앤트로픽은 데이터센터 구축 계획이 "미국의 AI 리더십을 유지하고 미국 내 기술 인프라를 강화하기 위한 도널드 트럼프 행정부의 AI 실행계획 목표 달성에 기여할 것"이라며 "미국 일자리를 창출하고 미국의 경쟁력을 강화하게 돼 자랑스럽게 생각한다"고 강조했다. 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 "우리는 과학 발견을 가속화하고 이전에는 불가능했던 방식으로 복잡한 문제를 돕는 AI에 점점 더 가까워지고 있다"며 "이런 잠재력을 실현하려면 개발을 지속 지원할 수 있는 인프라가 필요하다"고 말했다.

미국의 주요 AI 기업들은 최근 미국 내 AI 인프라 투자에 적극적으로 나서고 있다. 오픈AI는 '스타게이트' 프로젝트의 일환으로 소프트뱅크·오라클과 함께 미국 전역에 데이터센터 건설을 발표하고 있고, 마이크로소프트는 위스콘신주에 진행 중인 데이터센터 건설이 막바지 단계에 있다고 지난 9월 소개했다.

또 페이스북 모회사 메타는 루이지애나주에 초대형 데이터센터 '하이페리온'을 건설 중이며, 텍사스주에도 데이터센터를 짓는다. 아마존은 최근 인디애나주에 110억달러 규모 AI 데이터센터 '프로젝트 레이니어'를 공개했는데, 이 데이터센터는 앤트로픽의 챗봇 클로드가 독점 사용한다.





