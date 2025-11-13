본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

부안 격포리 페퍼라이트·솔섬 구상구조, 천연기념물로

이종길기자

입력2025.11.13 09:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화산암·퇴적암 혼합층
8700만년 전 화산 활동 흔적

부안 격포리 페퍼라이트

부안 격포리 페퍼라이트

AD
원본보기 아이콘

해안가 절벽을 따라 형성된 독특한 암석이 천연기념물로 관리된다.


국가유산청은 13일 전북 부안의 지질유산 두 곳을 천연기념물로 지정했다. '부안 격포리 페퍼라이트'와 '부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조'다.

부안 격포리 페퍼라이트는 화산암과 퇴적암이 파편처럼 섞인 두께 1m 안팎의 암석층이다. 뜨거운 용암이 습기를 머금은 퇴적물을 지나갈 때 수분이 끓어오르고 수증기가 폭발하면서 형성된다. 굳어진 모습이 후추를 뿌린 것처럼 보여 페퍼라이트로 불린다.


부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조

부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조

원본보기 아이콘

일반적으로 암석 경계를 따라 얇은 띠 형태로 생성되지만, 부안 격포리는 국내에서 보기 드물게 두꺼운 규모다. 페퍼라이트의 전형적 특징과 형성 과정을 관찰할 수 있어 학술 가치가 높다.


부안 도청리 솔섬은 수락마을 앞바다에 있으며 썰물 때 육지와 연결된다. 약 8700만년 전 후기 백악기 화산 활동으로 만들어졌다. 섬 하부 응회암에는 포도송이 형태의 구상구조가 나타나는데, 국내외에서 사례를 찾기 힘든 화산암 구조다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

"트럼프, 피해자와 내집서 수시간 보내"…성착취범 엡스타인 메일 공개

새로운 이슈 보기