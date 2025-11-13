부안 격포리 페퍼라이트·솔섬 구상구조, 천연기념물로

화산암·퇴적암 혼합층

8700만년 전 화산 활동 흔적



해안가 절벽을 따라 형성된 독특한 암석이 천연기념물로 관리된다.

국가유산청은 13일 전북 부안의 지질유산 두 곳을 천연기념물로 지정했다. '부안 격포리 페퍼라이트'와 '부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조'다.

부안 격포리 페퍼라이트는 화산암과 퇴적암이 파편처럼 섞인 두께 1m 안팎의 암석층이다. 뜨거운 용암이 습기를 머금은 퇴적물을 지나갈 때 수분이 끓어오르고 수증기가 폭발하면서 형성된다. 굳어진 모습이 후추를 뿌린 것처럼 보여 페퍼라이트로 불린다.

부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상구조 원본보기 아이콘

일반적으로 암석 경계를 따라 얇은 띠 형태로 생성되지만, 부안 격포리는 국내에서 보기 드물게 두꺼운 규모다. 페퍼라이트의 전형적 특징과 형성 과정을 관찰할 수 있어 학술 가치가 높다.

부안 도청리 솔섬은 수락마을 앞바다에 있으며 썰물 때 육지와 연결된다. 약 8700만년 전 후기 백악기 화산 활동으로 만들어졌다. 섬 하부 응회암에는 포도송이 형태의 구상구조가 나타나는데, 국내외에서 사례를 찾기 힘든 화산암 구조다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



