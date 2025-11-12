케네디 美대통령 외손자, 뉴욕서 하원의원 선거 출마선언

존 F. 케네디 전 미국 대통령의 외손자 잭 슐로스버그가 연방 하원의원 선거 출마를 공식 선언했다고 11일(현지시간) CNN 등이 보도했다.

보도에 따르면 올해 32세인 슐로스버그는 케네디 전 대통령의 딸인 캐롤라인 케네디와 에드윈 슐로스버그 부부의 막내아들이다. 미국의 정치 명문가인 케네디 가문에서도 손자 대인 3세가 선출직 연방 하원의원 선거에 도전하는 것은 이번이 처음이다.

슐로스버그는 출마선언 영상에서 "지금 미국은 전환점에 서 있다"며 "'하나의 크고 아름다운 법안'이 초래한 생활비 위기, 의료·교육·보육 등 사회 프로그램 삭감, 부패 위기 등 모든 수준에서 위기 상황"이라고 했다.

슐로스버그는 이어 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해 "백악관 안에서 승자와 패자를 뽑고 있는데 이는 자본주의가 아닌 연줄주의"라며 "한 위험한 인물이 정부 세 권력을 모두 장악한 헌법 위기 속에서 시민의 권리를 빼앗고 비판하는 목소리를 억누르고 있다"고 지적했다.

슐로스버그는 내년 11월 중간선거에서 뉴욕 제12선거구에 출마할 예정이다. 해당 지역구는 제리 내들러 민주당 하원의원이 은퇴하면서 무주공산이 된 자리다. 다만 현재까지 해당 지역구엔 마이카 래셔 뉴욕주 하원의원, 코로나19 팬데믹 기간 식료품·의약품 구호단체를 설립한 리암 엘킨드 등이 각축전을 벌이고 있는 상황이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



