삼척시, 타타대우 등과 맞손…'수소엔진 중심 도시' 도약 선언

이종구기자

입력2025.11.12 16:38

삼척시, 수소엔진 포럼 개최·업무협약 체결
수소산업 생태계 조성 본격화

강원도 삼척시는 12일 쏠비치 삼척에서 '2025 삼척시 수소엔진 포럼'을 개최하고 수소엔진산업 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

삼척시는 12일 쏠비치 삼척에서 '2025 삼척시 수소엔진 포럼'을 개최하고 있다. 삼척시 제공

타타대우모빌리티(주), ㈔한국천연가스수소차량협회, (재)강원테크노파크와 '수소엔진산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결하고, 기술자문과 실증지원, 제도개선 등 수소엔진산업 전반에 걸친 협력체계를 구축하기로 했다.


이를 통해 수소 및 액화수소 산업 관련 투자유치와 일자리 창출, 실증 기반 확대, 지역 기업의 참여 활성화 등 삼척 중심의 수소산업 생태계 형성이 본격화될 전망이다.

변철현 에너지정책팀장은 "이번 포럼과 협약 체결은 삼척이 수소엔진 산업의 중심 도시로 도약하는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 여러 기관과 협력해 수소경제 시대를 선도해 나가겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
