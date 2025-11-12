본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

충남도, 하늘길 교통 혁신 시동…UAM 버티포트 후보지 검토 착수

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.12 16:02

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


충청권 초광역 도심항공교통(UAM) 기본계획 본격 논의…2030 상용화 목표로 시군 의견 수렴

충남도, 하늘길 교통 혁신 시동…UAM 버티포트 후보지 검토 착수
AD
원본보기 아이콘

충남도가 '하늘길 교통혁명'으로 불리는 도심항공교통(UAM) 도입에 속도를 낸다.


도는 12일 도청에서 충청권 초광역 UAM 기본계획을 공유하고, 도내 이·착륙 구역(버티포트) 후보지 검토 및 도입 전략 수립에 본격 착수했다.

또 충청권 4개 시도를 잇는 광역형 노선과 서해안 관광벨트를 연계한 중장기 운항체계 구축도 함께 추진된다.


도는 이날 도청 중회의실에서 도·시군 관계 공무원, 충청광역연합, 용역사인 이노스카이 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '충남 도심항공교통 구축 시군 관계 공무원 회의'를 열었다.


이번 회의는 충청권(충남·충북·대전·세종)이 공동으로 추진 중인 '충청권 초광역 도심항공교통(UAM) 기본계획'의 추진 방향을 공유하고, 지역별 특성에 맞는 버티포트 후보지를 발굴하기 위해 시군 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

도는 정부의 2030년 도심항공교통 상용화 로드맵을 기반으로 ▲광역 UAM 서비스 도입 전략 ▲버티포트 입지 기준 ▲초기 시범 운항 노선 ▲관광형·교통형·공공형 등 유형별 모형을 중심으로 논의를 진행했다.


특히 시군별 교통망과 관광지 접근성, 기존 시설 활용 가능성을 종합적으로 분석해 충청권 4개 시도를 잇는 광역형 노선을 1단계로 시범 운항하고, 이후 서해안 관광벨트와 도심 환승거점을 연계하는 중장기 노선 체계를 구축할 계획이다.


김성환 도 도로철도항공과장은 "UAM은 미래형 하늘길 교통수단으로, 충청권의 연계성이 중요한 만큼 시군 의견을 꼼꼼히 반영하겠다"며 "국토교통부 공모사업과 국비 확보에도 단계적으로 대응하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기