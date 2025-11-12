충남도, 하늘길 교통 혁신 시동…UAM 버티포트 후보지 검토 착수



충청권 초광역 도심항공교통(UAM) 기본계획 본격 논의…2030 상용화 목표로 시군 의견 수렴



충남도가 '하늘길 교통혁명'으로 불리는 도심항공교통(UAM) 도입에 속도를 낸다.

도는 12일 도청에서 충청권 초광역 UAM 기본계획을 공유하고, 도내 이·착륙 구역(버티포트) 후보지 검토 및 도입 전략 수립에 본격 착수했다.

또 충청권 4개 시도를 잇는 광역형 노선과 서해안 관광벨트를 연계한 중장기 운항체계 구축도 함께 추진된다.

도는 이날 도청 중회의실에서 도·시군 관계 공무원, 충청광역연합, 용역사인 이노스카이 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '충남 도심항공교통 구축 시군 관계 공무원 회의'를 열었다.

이번 회의는 충청권(충남·충북·대전·세종)이 공동으로 추진 중인 '충청권 초광역 도심항공교통(UAM) 기본계획'의 추진 방향을 공유하고, 지역별 특성에 맞는 버티포트 후보지를 발굴하기 위해 시군 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

도는 정부의 2030년 도심항공교통 상용화 로드맵을 기반으로 ▲광역 UAM 서비스 도입 전략 ▲버티포트 입지 기준 ▲초기 시범 운항 노선 ▲관광형·교통형·공공형 등 유형별 모형을 중심으로 논의를 진행했다.

특히 시군별 교통망과 관광지 접근성, 기존 시설 활용 가능성을 종합적으로 분석해 충청권 4개 시도를 잇는 광역형 노선을 1단계로 시범 운항하고, 이후 서해안 관광벨트와 도심 환승거점을 연계하는 중장기 노선 체계를 구축할 계획이다.

김성환 도 도로철도항공과장은 "UAM은 미래형 하늘길 교통수단으로, 충청권의 연계성이 중요한 만큼 시군 의견을 꼼꼼히 반영하겠다"며 "국토교통부 공모사업과 국비 확보에도 단계적으로 대응하겠다"고 말했다.





