10월 취업자 19만명 증가…청년고용 한파 지속 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①국가데이터처, 10월 고용동향 발표

②정년연장 논의 활발…임금체계 개편 기회될까

③S&P500 수익률, 60여개국 중 41위

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…셧다운 해제 기대감 투심 지지

○다우 사상 최고치…AMD 9% 급등에도 나스닥 ↓

○고평가 부담에 기술주 약세

TOP 3 NEWS

■ 고용률 격차 확대…고령층 48.1%, 청년층 44.6%(종합) ○제조·건설업 16~18개월째 감소

○60세 이상 고용률 48.1%…0.7%P↑

○청년고용률 1.0%P↓ 대조적 흐름

■ 정년연장 발맞춰 '임금체계 개편' 꺼낸 재계 ○고착화된 연공서열 체계 탈피

○'동일노동 동일임금' 원칙…직무·성과 기반 체계 전환 주장

○'퇴직 후 재고용' 제도화 노력고용시장 유연화 출발점 기대

■ 트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위 ○S&P500 수익률, 60여개국 중 41위

○AI가 美증시 부양…양극화 우려

○"韓반도체·AI 선도적 지위가 코스피 견인"

그래픽 뉴스 : 투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

○8월 이후 줄곧 감소하다 11월 들어 급증

○주말 지나 1영업일 만에 38% 감소

○투자자들 차익실현에 나선 것으로 보여

돈이 되는 法

■ "꿀은 반입 안 됩니다"…당뇨환자 생명줄 법원 검색대서 막혀 ○1형 당뇨 환자, 법정서 생명줄 '꿀' 압수 논란

○법원 "독극물 위장 우려…재판부 허가 시 예외 가능"

○환우회 "꿀 등 당류, 응급 의료품으로 인정해야"

■ 거래처 대표 "오비맥주 임원에 3억6000만 원 줬다" ○오비맥주 거래처 대표, 임원에 3억6000만 원 뇌물

○검찰 "관세 165억 포탈"…법인·임원 등 15명 기소

○재판부 "공범 진술 엇갈려…선고 시기 추후 결정"

■ 구글 '421억 과징금' 내년 2월 선고 ○구글, '앱마켓 독점' 제재 불복 소송…내년 2월 선고 예정

○구글 "게임사 자발적 선택"…공정위 "시장 지배력 남용"

○원스토어 "국산 앱마켓 성장 구글이 가로막아"

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

큐리오시스 코스닥 상장, 확정공모가 2만2000원

신영스팩11호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

○해외

18:00 유럽중앙은행 월례 보고서

21:00 브라질 소매판매 (YoY) (9월)

22:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (10월)

22:30 신규 실업수당청구건수

