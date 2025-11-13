10월 취업자 19만명 증가…청년고용 한파 지속 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①국가데이터처, 10월 고용동향 발표
②정년연장 논의 활발…임금체계 개편 기회될까
③S&P500 수익률, 60여개국 중 41위
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…셧다운 해제 기대감 투심 지지
○다우 사상 최고치…AMD 9% 급등에도 나스닥 ↓
○고평가 부담에 기술주 약세
TOP 3 NEWS
■ 고용률 격차 확대…고령층 48.1%, 청년층 44.6%(종합)
○60세 이상 고용률 48.1%…0.7%P↑
○청년고용률 1.0%P↓ 대조적 흐름
■ 정년연장 발맞춰 '임금체계 개편' 꺼낸 재계
○'동일노동 동일임금' 원칙…직무·성과 기반 체계 전환 주장
○'퇴직 후 재고용' 제도화 노력고용시장 유연화 출발점 기대
■ 트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위
○AI가 美증시 부양…양극화 우려
○"韓반도체·AI 선도적 지위가 코스피 견인"
그래픽 뉴스 : 투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감
○8월 이후 줄곧 감소하다 11월 들어 급증
○주말 지나 1영업일 만에 38% 감소
○투자자들 차익실현에 나선 것으로 보여
돈이 되는 法
■ "꿀은 반입 안 됩니다"…당뇨환자 생명줄 법원 검색대서 막혀
○법원 "독극물 위장 우려…재판부 허가 시 예외 가능"
○환우회 "꿀 등 당류, 응급 의료품으로 인정해야"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111215044316972
■ 거래처 대표 "오비맥주 임원에 3억6000만 원 줬다"
○검찰 "관세 165억 포탈"…법인·임원 등 15명 기소
○재판부 "공범 진술 엇갈려…선고 시기 추후 결정"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111215155473992
■ 구글 '421억 과징금' 내년 2월 선고
○구글 "게임사 자발적 선택"…공정위 "시장 지배력 남용"
○원스토어 "국산 앱마켓 성장 구글이 가로막아"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111215252017224
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
큐리오시스 코스닥 상장, 확정공모가 2만2000원
신영스팩11호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원
○해외
18:00 유럽중앙은행 월례 보고서
21:00 브라질 소매판매 (YoY) (9월)
22:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (10월)
22:30 신규 실업수당청구건수
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 0%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
