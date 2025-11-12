충남 아산, 3천억 규모 '첨단 디스플레이 국가연구플랫폼' 유치



민선8기 김태흠 지사 공약 결실… 연구·실증·산업 확산 잇는 대한민국 디스플레이 핵심 허브 탄생



충남도 안호 산업경제실장이 12일 기자회견을열고 아산에 국가연구플랫폼을 유치했다고 밝혔다.

충남도가 대한민국 K-디스플레이 산업의 미래를 이끌 국가급 연구 인프라를 품었다.

민선8기 '힘쎈충남'이 추진한 첨단 디스플레이 국가연구플랫폼이 3000억 원 규모로 아산시에 들어서며, 천안·아산을 중심으로 한 디스플레이 소부장(소재·부품·장비) 특화단지와의 연계로 충남이 세계 최고 수준의 디스플레이 기술 중심지로 도약할 전망이다.

도는 대한민국 차세대 디스플레이 기술 경쟁력 강화를 위한 '첨단 디스플레이 국가연구플랫폼'을 아산시에 유치했다고 12일 밝혔다.

이 사업은 국가 주도로 추진되며, 총 3000억 원을 투입해 국가 첨단 디스플레이 연구원을 설립한다.

국가 첨단 디스플레이 연구원은 연구지원동·클린룸동·유틸리티동 등 실증형 연구 인프라가 구축되어 기업, 대학, 연구기관이 함께 기술을 개발·검증할 수 있는 공동 연구 허브로 자리 잡는다.

이번 유치는 김태흠 지사의 민선8기 공약인 '디스플레이 소부장 특화단지 조기 육성'과 맞물려 시너지 효과가 기대된다.

천안·아산 지역은 지난 2021년 산업통상자원부로부터 디스플레이 소부장 특화단지로 지정돼 관련 R&D 사업을 활발히 추진 중이며, 국가연구플랫폼이 들어서면 충남형 디스플레이 전주기 생태계가 완성될 전망이다.

특히 올해 개소한 천안의 '디스플레이 혁신공정센터'와 구축 중인 아산 '스마트모듈러센터'가 각각 유기·무기발광 디스플레이 실증을 담당하는 만큼, 이번 플랫폼은 이들을 총괄하는 '국가 컨트롤타워' 역할을 맡게 된다.

안호 도 산업경제실장은 "충남은 연구개발부터 공정 실증, 산업 확산까지 하나의 체계로 연결할 수 있는 유일한 지역임을 입증했다"며 "충청권 대학·출연연과의 협력으로 국가적 디스플레이 혁신벨트를 구축해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



