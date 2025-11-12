카카오페이, 국내체류 외국인용 '글로벌 홈' 출시

송금·결제 등 전면배치…편의성 향상

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 53,350 전일대비 1,350 등락률 +2.60% 거래량 175,687 전일가 52,000 2025.11.12 09:51 기준 관련기사 네이버도 오프라인 시장 진출… 토스 수성에 전력· 카카오는 거리두기카카오페이, 소상공인의 날 맞아 '오래오래 함께가게' 기획전카카오페이 "오프라인 단말기 사업하면 VAN·POS사와 경쟁리스크 발생"(종합) 전 종목 시세 보기 close 는 국내 체류 외국인 사용자용 '글로벌 홈'을 새롭게 선보였다고 12일 밝혔다.

글로벌 홈은 언어 장벽 등으로 모바일 애플리케이션 화면과 메뉴 구성과 이용에 어려움을 느끼는 외국인 사용자의 불편을 덜어주는 기능이다.

카카오페이를 쓰는 외국인은 약 74만명이다. 지난해 기준 국내 체류 외국인(약 265만명) 3명 중 1명꼴이다.

고령층을 위한 큰 글씨 홈, 10대 청소년을 위한 틴즈넘버에 이어 금융 서비스 이용에 장벽을 느끼는 특정 사용자층을 배려한 포용적 금융 확대 전략의 일환이다.

우선 외국인 사용자에게 최적화한 화면으로 글로벌 홈을 구성했다. 송금·결제·카드만들기·교통카드 등 외국인이 자주 쓰는 서비스를 전면 매치하고 화면을 단순화했다.

서비스명을 직관적으로 바꿔 보기 쉽게 했다. K패스를 교통카드 충전, 신용관리를 신용점수로 변경했다. 증권계좌 개설이나 일부 보험 서비스 등 외국인이 쓰기 어려운 서비스는 화면에서 뺐다.

글로벌 홈은 국내 체류 외국인 비중을 고려해 한국어 외 영어, 중국어, 베트남어를 우선 지원한다. 향후 지원 언어를 순차적으로 확대할 방침이다.

현재 홈 화면에만 도입된 다국어 지원 서비스를 송금과 결제 등 주요 서비스 이용 과정에도 순차적으로 적용할 계획이다.

외국인 특화 생활 콘텐츠도 제공한다. 외국인 모바일 신분증 발급 방법, 2차 소비쿠폰 외국인 발급 여부처럼 필요한 정보를 맞춤형 콘텐츠로 제공한다. 상하단에 유용한 청구서나 굿딜 혜택 등을 외국어로 소개했다.

카카오페이는 "국내 거주 외국인들이 언어와 정보 제약 없이 편리하고 안전하게 금융 생활을 누리도록 글로벌 홈을 기획했다"며 "앞으로도 외국인 사용자의 편의성을 높일 다양한 서비스들을 출시하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



