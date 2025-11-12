공짜로 자료 긁어가는 AI는 '럭키비키'…뿔난 위키백과 "돈 내라"

무료 온라인 백과사전 '위키피디아'

AI 개발사에 유료 서비스 이용 요구

"인간 트래픽 줄고 로봇 접속 늘어"

무료 온라인 백과사전 위키백과(위키피디아)가 인공지능(AI) 개발사에 유료 서비스를 이용할 것을 요구했다. 연합뉴스는 10일(현지시간) 미국 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치를 인용해 "위키백과를 운영하는 위키미디어 재단이 AI 개발자들에게 유료 제품인 '위키미디어 엔터프라이즈 플랫폼'을 이용할 것을 요구했다"고 보도했다.

재단에 따르면 AI 개발사들은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 한 생성형 AI 모델을 개발하면서 위키백과의 콘텐츠를 대량으로 긁어서 AI 학습에 이용하는 것으로 전해졌다. 성능이 뛰어난 AI 모델을 만들기 위해서는 품질이 좋은 데이터로 학습을 시켜야 하는데, 위키백과의 콘텐츠가 분량이 방대하면서도 객관적이고 신뢰할 수 있다는 평가를 받아 학습용 데이터 관련 조건에 부합하기 때문이다.

재단은 "인간 이용자의 방문은 지난해보다 8% 줄어든 반면 로봇의 접속으로 추정되는 방문 횟수는 늘어나고 있다"며 "로봇인데 마치 인간인 것처럼 위장해 '로봇 탐지'를 회피하려는 시도도 있었다"고 밝혔다. 그러면서 "개발사들이 유료 제품을 선택하면 콘텐츠를 대규모로 확보하면서도 위키백과 서버에는 심각한 부담을 주지 않게 된다"고 촉구했다.

또 AI 플랫폼이 위키백과를 인용해 답변할 때 출처를 명시해달라고도 요구했다. 재단은 "사람들이 인터넷에서 공유되는 정보를 신뢰하려면 플랫폼이 정보의 출처를 명확히 밝히고 (이용자가) 해당 출처에 방문할 기회를 확대해야 한다"며 "(인간 이용자의) 위키백과 방문이 줄면 콘텐츠를 성장시킬 자원봉사자가 줄어들고 이를 지원할 개인 기부자들도 감소할 수 있다"고 말했다.

최근 미국 온라인 마케팅 플랫폼 셈러쉬(Semrush)는 올해 6월까지 구글의 AI 모드, AI 오버뷰, 챗GPT, 퍼플렉시티 등 AI 모델들이 내놓은 15만건 이상의 답변에 어떤 웹사이트가 인용됐는지를 분석한 결과를 내놓았다. 그중 위키피디아는 26.3%로, 미국 최대 온라인 커뮤니티인 '레딧(Reddit)'에 이어 2위를 차지했다.

AI 요약으로 트래픽과 매출이 줄었다며 기업을 상대로 소송을 제기하는 언론사도 늘고 있다. 지난 9월 롤링스톤, 더할리우드리포터 등을 거느린 펜스케미디어가 미국 워싱턴DC 연방지방법원에 구글을 상대로 반독점 소송을 제기했다. 이들은 구글의 검색 서비스 상단에 배치되는 AI 오버뷰가 언론사로 유입될 트래픽을 빼앗아 매출을 줄이고 있다고 주장했다. 반면 구글은 AI 오버뷰가 검색의 효율성을 높이고, 더 다양한 사이트로 트래픽을 보낸다고 반박했다.





김성욱 기자



