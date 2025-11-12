지리산 함양시장 찾는 소비자 특별한 추억 가수왕 열전!

오는 17일 전통시장에서

펼쳐지는 음악과 선물의 향연



'2025년 지리산 함양시장 고객 감사 가수왕 열전' 행사가 오는 17일 지리산 함양시장 일원에서 펼쳐진다.

이번 행사는 지역 주민들이 함께 참여해 전통시장의 특색을 살리고, 시장을 찾는 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

행사는 지리산 함양시장 제1주차장에서 오전 10시부터 오후 1시까지 진행되며, 다양한 프로그램이 관람객들을 기다리고 있다. 특히, 함양군민을 위한 가수왕 열전이 이번 행사의 핵심으로, 참가자들이 노래 실력을 겨루고 다양한 상을 받는다. 대상(40만원), 최우수상(30만원), 우수상(20만원), 장려상(10만원), 인기상(10만원) 등 총 5개 부문에 걸쳐 시상된다.

또한, 지리산 함양시장 홍보대사로 활동 중인 김정만, 임순남, 임명희, 정유근, 나현재 등 지역 가수가 참여하는 특별 공연도 마련된다. 이들은 전통시장의 분위기와 지역 문화를 한껏 돋보이게 하며, 시장을 찾은 방문객들에게 특별한 음악적 경험을 선사할 예정이다.

행사에서는 산양삼, 한우, 과일, 이불, 주방용품, 생필품 등 다양한 경품추첨도 진행된다. 경품추첨은 지역 가수들의 공연과 동시에 이루어지며, 풍성한 선물들이 방문객을 기다리고 있다. 이를 통해 시장을 찾은 고객들에게 작은 행운을 전하며, 소비를 유도하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이보성 상인회장은 "이번 행사는 전통시장을 사랑해주신 고객들에게 감사의 마음을 전하며, 지리산 함양시장이 더욱 활기차고 따듯한 정이 오가는 곳이 되기를 기원한다"고 했다.

함양군 관계자는 "지역 커뮤니티와 상인 간의 유대를 강화하고, 시장을 찾는 소비자들에게 특별한 추억이 될 이번 '고객 감사 가수왕 열전'에 많은 군민이 참여하여 정을 나누고, 에너지와 활기를 충전하는 즐겁게 지내기를 바란다"라고 전했다.





