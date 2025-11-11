강원도, 수소 저장·운송 기술세미나…특화단지 기업 유치·수소산업 활성화 모색

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 10일부터 11일까지 이틀간 삼척 쏠비치리조트와 동해·삼척 일원에서 수소특화단지 기업 유치 및 이전 지원 등 수소산업 활성화를 위한 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도가 지난 10일 삼척 쏠비치리조트와 동해·삼척 일원에서 수소특화단지 기업 유치 및 이전 지원 등 수소산업 활성화를 위한 '수소 저장·운송 기술 교류 세미나'를 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나에는 강원특별자치도, 동해시, 삼척시를 비롯해 한국에너지기술평가원, 한국동서발전, 한국생산기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국화학연구원, 강원대학교, 수소 관련 기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.

참석자들은 에너지 전환과 탄소중립 실현을 위한 수소 저장·운송 기술의 혁신 방향을 논의하고, 기업·대학·연구기관 간 기술 교류와 협력 강화 방안을 모색했다.

세미나 첫날인 10일은 ▲강원특별자치도 수소특화단지 추진 현황 ▲강원특별자치도 수소특화단지 부지 소개 ▲강원특별자치도 수소산업 활성화 전략 발표 등 수소특화단지 활성화를 위한 기업유치 설명회로 시작됐다.

이어 2부에서는 ▲저비용 청정 암모니아 연료 생산 기술 ▲액상유기수소운반체(LOHC) 수소 저장 기술 등 최신 수소 저장·운송 기술 동향에 대한 주제 발표가 이어져 참석 기관 간 실질적 협력 의지를 다졌다.

11일에는 동해 그린수소 R&D 클러스터, 삼척 교동 복합스테이션, 수소시범도시 등을 방문해 수소특화단지와 연계 가능한 미래형 사업모델과 산업 간 연계·협력 방안을 논의했다.

한편, 강원특별자치도는 지난 9월 25~26일에도 '수소 저장·운송 및 e-메탄 생산 기술 현황 파악', '수소 슬러시 기술 개발 현황', '탄소중립 실현 전략' 등을 주제로 기술 교류 세미나를 개최한 바 있으며, 앞으로도 수소산업 기술 동향 파악과 정보 공유를 위한 세미나를 주기적으로 추진할 계획이다.

손창환 글로벌본부장은 "이번 세미나는 수소특화단지 활성화를 위한 기업 유치와 수소 저장·운송 기술 혁신의 중요한 발판이 될 것"이라며 "강원특별자치도의 수소 저장·운송 산업이 탄소중립 실현과 에너지 전환을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>