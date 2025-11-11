본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]금호건설, 4개 분기 연속 흑자 달성에 5%대↑

권현지기자

입력2025.11.11 15:20

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금호건설 이 11일 강세다. 4개 분기 연속 흑자 기록 소식에 투자심리가 개선된 것으로 보인다.


이날 오후 3시 12분 기준 유가증권시장에서 금호건설 주식은 전 거래일 대비 5.47% 뛴 3570원에 거래되고 있다. 3385원으로 출발한 주가는 장중 한때 3830원까지 오르기도 했다.

금호건설은 이날 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 154억원으로 작년 동월 대비 흑자 전환했다고 공시했다. 영업이익은 작년 4분기 흑자로 돌아선 이후 4개 분기 연속으로 흑자를 기록했다. 매출은 5234억원으로 35.2% 증가했고, 순이익은 77억원으로 역시 흑자 전환했다.


3분기 누적 기준으로는 매출 1조5226억원, 영업이익 373억원, 순이익 189억원을 달성하며 작년 동기 대비 매출과 이익 모두 큰 폭으로 개선됐다. 금호건설은 유동성 강화 등 재무구조도 개선되고 있다고 밝혔다.

[특징주]금호건설, 4개 분기 연속 흑자 달성에 5%대↑
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기