본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 제설·산불 대비 동절기 대응체계 점검…"시민 안전 최우선"

이종구기자

입력2025.11.11 09:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시는 2025년 동절기를 맞아 제설 및 산불 대응체계, 공사장 안전 관리 등에 대한 점검을 실시했다고 11일 밝혔다.

강수현 양주시장이 2025년 동절기를 맞아 제설 및 산불 대응체계, 공사장 안전 관리 등에 대한 점검을 실시하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 2025년 동절기를 맞아 제설 및 산불 대응체계, 공사장 안전 관리 등에 대한 점검을 실시하고 있다. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 점검은 본격적인 겨울철을 앞두고 강설 및 산불 등으로부터 시민의 안전을 확보하기 위해 마련된 것으로, 강수현 양주시장을 비롯해 관계 부서 팀장 등이 참석했다.


점검단은 ▲봉양동 도로제설기지 ▲ 버스승강장 한파저감시설 ▲유양동 산불대응센터 ▲시도 30호선 공사현장 ▲말머리고개 등을 차례로 방문해 대응체계와 안전대책을 확인했다.

점검단은 봉양동 도로제설기지와 말머리고개에서 제설제 및 장비 현황과 염수분사장치· 제설함 준비 사항 및 취약지역 제설 추진 계획 등을 점검했다.


또한, 버스승강장 한파저감시설의 설치 현황 점검을 통해 겨울철 대중교통을 이용하는 시민들의 불편이 최소화될 수 있도록 했다.


아울러, 유양동 산불대응센터에서는 산불 대응 준비상황을, 시도 30호선 공사현장에서는 공사 추진 현황과 동절기 안전대책 수립 여부 등을 점검했다.

강수현 시장은 "동절기 안전대책을 철저히 추진해 시민들이 안전하고 편안하게 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기