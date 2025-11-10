브리지스톤골프, 사랑나눔 골프 대회 개최

17일 더스타휴CC서 제18회 자선 대회

2005년 시작 행사 기금 전액 기부처 전달

작년까지 누적 기부금 21억2000만원

브리지스톤골프 용품 수입 총판 업체인 석교상사가 사랑나눔 골프 대회를 개최한다.

석교상사가 오는 17일 제18회 사랑나눔 골프대회를 개최한다. 석교상사 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 17일 경기도 양평군 더스타휴CC에서 제 18회 자선 대회를 연다. 이 행사는 2005년 시작했다. 행사를 통해 모인 기금 전액을 기부처에 전달한다. 작년 대회에서 모인 기부금은 성가복지병원과 요셉의원, 선덕원 세 곳에 나눠 기부했다. 작년까지 누적 기부금은 21억2000만원에 이른다. 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의 열매, 브리지스톤타이어 등 14개 기업이 후원한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



