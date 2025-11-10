본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

브리지스톤골프, 사랑나눔 골프 대회 개최

노우래기자

입력2025.11.10 19:07

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17일 더스타휴CC서 제18회 자선 대회
2005년 시작 행사 기금 전액 기부처 전달
작년까지 누적 기부금 21억2000만원

브리지스톤골프 용품 수입 총판 업체인 석교상사가 사랑나눔 골프 대회를 개최한다.

석교상사가 오는 17일 제18회 사랑나눔 골프대회를 개최한다. 석교상사 제공

석교상사가 오는 17일 제18회 사랑나눔 골프대회를 개최한다. 석교상사 제공

AD
원본보기 아이콘

오는 17일 경기도 양평군 더스타휴CC에서 제 18회 자선 대회를 연다. 이 행사는 2005년 시작했다. 행사를 통해 모인 기금 전액을 기부처에 전달한다. 작년 대회에서 모인 기부금은 성가복지병원과 요셉의원, 선덕원 세 곳에 나눠 기부했다. 작년까지 누적 기부금은 21억2000만원에 이른다. 골프존, 이승엽야구장학재단, 사랑의 열매, 브리지스톤타이어 등 14개 기업이 후원한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

"향수자극" vs "시대역행"…35만 찾은 라면축제 때아닌 '마이콜' 논란

프라다·티파니 옆에 라부부 매장 실화?…中서 최고 대접 받는 진짜 이유

시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

경찰, 캄보디아 한국인 실종 541건 접수…안전 여부 지속 확인 중

새로운 이슈 보기