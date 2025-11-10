학교 대신 학원으로 등교?… 광주서 '종일 수업' 학원 논란

학원 측 "유학준비생 위한 프로그램 제공"

광주의 한 학원이 유치원생과 초·중등학생을 대상으로 평일 오전에서 오후까지 교과 수업을 진행하며 사실상 학교처럼 운영하고 있다는 주장이 제기돼 광주시교육청이 조사에 나섰다.

10일 광주지역 교육사회단체인 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'(시민모임) 등에 따르면 광주지역 A학원은 유아·초등학생·중학생을 대상으로 이같은 교육활동을 하고 있는 것으로 전해졌다.

이 학원은 일부 학원생을 대상으로 통학 차량을 통해 학원으로 등원시켜 수업을 받게 하는 것으로 알려졌다. 학원생들은 평일 오전 9시께부터 오후 3시 50분까지 영어·중국어·수학·과학·체육·음악·한국어·한국사 등을 학원에서 배우고 있다고 시민모임 측은 전했다.

시민모임 관계자는 "학부모들이 자녀를 학교에 취학시킨 후 편법을 동원해 학원에 다니게 한 것으로 알려져 있는데 이는 정당한 이유와 절차 없이 학교에 보내지 않은 것으로 학생의 교육기본권을 침해하는 행위"라고 지적했다. 이어 "이 학원의 행태에 대해 여러 차례 시교육청에 그 문제점을 알렸는데도 심각성을 깨닫지 못하고 그동안 별다른 조처를 하지 않았다"고 밝혔다.

시교육청은 이에 대해 지난 6월 현장 조사를 실시해 해당 학원이 학교 형태로 운영됐는지를 점검했으나, 당시 별다른 문제점을 발견하지 못했다고 설명했다. 시교육청 관계자는 "유사 학교 운영을 구분하는 학교 명칭 사용·학년 학기제 운영·학교장 직함 사용 등의 체크리스트가 있는데 이 학원은 거기에 해당하지는 않았다"고 말했다.

해당 학원은 홈페이지를 리뉴얼 중이라며 접속이 불가능한 상태다. 학원 측은 일부 언론에 "100여명은 유아, 나머지 100여명이 초등학생과 중학생"이라며 "우리 학원은 부모님의 해외 파견·주재나 외국 대학 진학 등으로 유학을 준비하는 학생들을 위한 교육프로그램을 제공하고 있으며, 이는 공교육이 담당하지 못하는 부분이라고 생각한다"고 말했다.





