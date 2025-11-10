트럼프, 또 오바마 비난…"거액 로열티 받았다" 가짜뉴스까지

2017년부터 돌던 허위 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 공공의료보험 오바마케어(ACA) 관련 로열티로 버락 오바마 전 대통령이 4000만달러(약 580억원)를 받았다는 허위 주장을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다.

트럼프 대통령은 9일(현지시간) 트루스소셜에 "긴급: DOGE(정부효율부)가 버락 오바마에게 주던 매년 250만달러의 오바마케어 관련 로열티 지급을 중단했다. 그는 2010년부터 이를 받아왔으며 총액은 4000만달러"라는 문구가 담긴 이미지를 올렸다. 주말 내내 오바마케어를 비난하는 글을 트루스소셜에 연달아 올린 트럼프 대통령은 이 이미지에 '와우!(WOW!)' 라는 한 단어만 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오바마케어 명칭 사용에 대해 오바마 전 대통령이 로열티를 받는다는 주장은 2017년부터 돌던 가짜 뉴스다. 트럼프 행정부의 구조조정을 담당해온 부서 정부효율부(DOGE)가 로열티 지급을 중단했다는 이미지 속 '속보'의 내용 또한 아무 근거가 없다.

이 주장은 풍자 사이트 '아메리카스 라스트 라인 오브 디펜스'가 만든 것으로 알려졌다. 해당 사이트는 보수 성향 이용자들의 클릭 유도를 위해 의도적으로 가짜 뉴스를 생산하는 곳이다.

백악관 대변인은 대통령이 자신이 공유한 게시물이 허구임을 알았는지, 팔로워들을 오도할 가능성을 고려했는지에 대한 질문에 답변을 거부했다. 또 대답 대신 오바마 전 대통령을 비난하는 내용의 논평으로 대응했다고 영국 일간 가디언은 전했다.

오바마케어는 미국 연방정부 기능이 일시 정지된 '셧다운' 사태의 핵심 쟁점이다. 오바마케어 보조금 지급 연장을 둘러싼 공화·민주당의 이견으로 임시예산안 처리가 불발되면서 지난달 1일 셧다운이 시작됐다.

트럼프 대통령은 이와 함께 '오바마 케어'에 대한 비난도 이어갔다. 8일 트럼프 대통령은 "나는 공화당 상원의원들에게 오바마 케어라는 형편없는 의료제도를 유지하기 위해 돈만 빨아들이는 보험사들에 지급되는 수천억 달러를 국민들에게 직접 줘서 그들이 훨씬 더 나은 의료보험을 스스로 구입하고 그 후에도 돈이 남을 수 있게 하라고 권고한다"고 말했다. 그러면서 "거대하고 나쁜 보험사들로부터 돈을 빼앗아 국민에게 돌려주고, 투입되는 재정 대비 세계 최악의 의료제도인 오바마 케어를 폐지해야 한다"고 강조했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>