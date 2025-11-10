카카오페이증권, ISA 출시…연금저축 이어 절세 투자 라인업 확장

절세 극대화·배당주·성장주·적립식 등

4가지 테마별 종목 구성 제공

카카오페이증권이 누구나 쉽고 편리하게 절세 혜택을 누릴 수 있는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 서비스를 출시했다.

카카오페이증권의 ISA는 복잡한 절세 절차나 세법 지식이 없어도 절세 효과를 직관적으로 체감할 수 있도록 설계됐다. 계좌 개설부터 절세에 유리한 상품 선택, 세금 절감 효과 확인까지 전 과정을 모바일 앱 안에서 손쉽게 이용할 수 있다.

구체적으로 ▲간편한 계좌 개설 ▲절세 중심의 '모으기' 종목 큐레이션 ▲절세 정보 시각화 ▲직관적인 납입·만기 관리 기능으로 차별화를 꾀했다.

투자 대상은 절세 효과가 큰 ▲해외투자형 ▲고배당·월배당 상장지수펀드(ETF) ▲채권형 ETF 등을 중심으로 모으기 종목을 구성했다. 특히 ISA 메뉴에서는 '절세 극대화', '꾸준한 배당', '미래 성장', '적립식 투자' 등 4가지 테마별로 대표 종목 10개씩을 제시해 사용자는 자신의 투자 성향과 목적에 맞게 선택할 수 있다.

카카오페이증권은 지난해 말 선보인 연금저축의 성공적인 안착에 이어, 이번 ISA 출시를 통해 절세에 도움 되는 계좌 라인업이 늘어나게 됐다. 연금저축이 장기 납입을 전제로 한 구조라면 ISA는 납입과 인출이 더 유연하고 투자 가능한 상품 범위가 넓어 두 계좌가 절세 효과 측면에서 상호보완적인 역할을 할 것으로 기대된다.

회사는 향후 ISA와 연금저축 간 연계 서비스를 강화하는 한편, 절세 효과를 한눈에 파악할 수 있는 시각화 콘텐츠 및 종목 안내 기능을 선보이는 등 관련 기능을 지속 고도화할 계획이다. 나아가 인공지능(AI) 기반 투자자문 기능을 ISA에 접목해 절세와 자산형성을 동시에 지원하는 '생활 속 자산관리 플랫폼'으로 발전시킨다는 구상이다.

카카오페이증권은 "모바일 중심 금융환경에 익숙한 2040 세대에게 가장 손쉬운 ISA 계좌 경험을 제공하고자 한다"며 "이번 ISA 출시로 연금저축에 이어 또 하나의 자산형성 축을 마련함으로써 사용자의 경제적 성장 여정에 '제대로 도움이 되는 투자수단'으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





