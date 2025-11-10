부산항만공사, 美 LA항과 손잡고 ‘친환경·스마트 항만’ 가속

송상근 사장, LA항만청 방문



항만 협력·디지털 전환 논의

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 미국 로스앤젤레스항(LA항)과 손잡고 친환경·스마트 항만조성을 위한 글로벌 협력을 강화한다.

부산항만공사는 지난 7일(현지시간) 미국 LA항만청을 공식 방문해 양 항만 간 협력 확대와 지속 가능한 항만 발전 방안을 논의했다.

두 항만은 2006년 자매항 협약을 체결한 이후 물류, 환경, 디지털 전환 등 다양한 분야에서 협력을 이어오고 있다.

부산항만공사가 지난 7일(현지시간) 미국 LA항만청을 공식 방문해 양 항만 간 협력 확대와 지속 가능한 항만 발전 방안을 논의하고 있다. 부산항만공사 제공

이번 방문에서 송상근 사장은 LA항만청 개발부청장 디나 아리안 자흘란(Dina Aryan-Zahlan)과 만나 ▲친환경 항만 구축 ▲물류 디지털화 ▲LA항 항만개발 계획 등에 대한 협력 방안을 심도 있게 논의했다.

LA항만청은 항만 운영의 디지털 전환과 녹색 해운항로 추진을 선도하며, 글로벌 항만의 최대 과제인 탄소중립 분야에서 가장 앞서 있는 항만 중 하나로 평가받는다. 부산항만공사는 이번 논의를 통해 LA항의 경험을 공유받아 부산항의 친환경·스마트 항만 전략과 해외 거점 연계 계획에 반영할 방침이다.

송상근 BPA 사장은 "LA항은 미국 서안 물류의 핵심 거점으로, 부산항과의 협력은 한·미 양국의 물류경쟁력 강화에 중요한 의미가 있다"며 "친환경 항만 전환, 디지털 정보 공유, 신규 항만 개발 협력 등에서 실질적 협력을 확대해 부산항의 글로벌 항만경영 비전을 실현하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



