"국비를 확보하라" … 장금용 창원시 권한대행, 현안 해결 위해 국회 재차 방문

의창구 김종양 국회의원실 방문해

국비 확보 협조 및 지역 현안 협의



장금용 경남 창원특례시장 권한대행의 11월은 눈코 뜰 새 없이 바쁘게 돌아가고 있다.

장금용 창원시 권한대행이 김종양 국회의원과 면담을 하고 있다.

장 권한대행은 지난 5일에 이어 10일 오전 다시 국회를 방문해 의창구를 지역구로 하는 국민의힘 김종양 국회의원과 면담을 가지고 국비 확보 등 지역 현안에 대한 협조를 요청하고, 국회 예산결산특별위원회 간사로 활동 중인 국민의힘 박형수 국회의원과 예결위원인 더불어민주당 임미애 국회의원실을 방문해 국비 확보를 건의했다.

김종양 국회의원과의 면담 자리에서 장금용 권한대행은 지역 균형 발전을 위한 개발 거점 연계를 위해 ▲제6차 국도·국지도 건설계획 일괄 예타통과의 정책적인 지원을 건의하고 ▲명곡동~동읍 북부순환도로(2단계) 개설사업 및 ▲방위·원자력 융합 국가산단 조성을 위한 절차의 조속한 진행이 절실함을 전달했다.

또한, 국회 예결위 박형수, 임미애 국회의원을 만나 창원시 필수 국비 반영사업인 ▲AI·빅데이터 기반 의료·바이오 첨단기기 연구제조센터 구축 ▲e모빌리티 전동기 재제조 산업확산 및 실증지원 기반구축 ▲문화다양성축제 맘프(MAMF) ▲국도 5호선 거제~마산 건설 사업 등에 대한 국비 지원 필요성을 설명하고 예산 반영을 적극적으로 요청했다.

장금용 권한대행은 이번 국회 방문에서 국비 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회 차원의 도움이 필요함을 강조하며, 국회에서 정부예산안이 최종 의결되는 오는 12월까지 지역 국회의원실 관계자 모두가 국비 확보를 위해 힘을 모아줄 것을 건의했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



