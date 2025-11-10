경북TP, '제3회 금호삼삼오오이웃대잔치' 성료…세대 공감·화합의 장 마련

영천시와 '금호이웃사촌마을 조성사업' 성과 공유

경북테크노파크(원장 하인성, 경북TP)는 경북도와 영천시가 주최하는 금호이웃사촌마을 조성사업의 일환으로 진행된 '제3회 금호삼삼오오이웃대잔치'가 지난 7일부터 8일까지 이틀간 영천화랑설화마을에서 성황리에 막을 내렸다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 청년, 노인, 가족이 함께하는 지속 가능한 공동체 구축을 목표로 하는 '금호이웃사촌마을 조성사업'의 주요 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.

'제3회 금호삼삼오오이웃대잔치'가 지난 7일~8일까지 영천화랑설화마을에서 개최됐다. 경북TP 제공

문화·예술·관광 요소를 융합한 다채로운 공연과 체험 프로그램은 영천 금호읍에 새로운 활력과 공동체 의식을 불어넣으며 긍정적인 평가를 받았다.

행사 첫째 날에는 지역주민이 참여한 금호버스킹, 숨막히는 추격전, 마임이스트 삑삑이 공연, 유튜버 춤추는 곰돌의 랜덤댄스 공연 등 다채로운 프로그램이 축제에 활기를 더했다.

둘째 날에는 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 '캐치! 티니핑 공연(1·2부)'과 추억을 자극하는 7080 가수 채의진, 마술사 이혁준, 가수 윤태화의 축하 무대 등이 이어지며 전 세대를 아우르는 문화 공연이 펼쳐져 세대 간 공감대를 형성했다.

또 유튜버 게임대회 등 참여형 프로그램은 지역 청소년들에게 큰 호응을 얻어 축제의 의미를 더했다.

특히 둘째 날 진행된 공식 행사와 주제공연을 통해 '금호이웃사촌마을 조성사업'의 비전과 성과를 공유하고, 세대가 함께 성장하는 지속 가능한 공동체 금호의 미래를 다지는 시간이 됐다.

이번 행사는 금호이웃사촌마을 조성사업의 핵심 취지인 '청년의 미래와 동행하는 도시 금호'를 목표로 추진됐다.

문화·예술·관광이 융합된 프로그램 운영을 통해 금호읍이 청년, 노인, 가족이 함께 어우러지는 활력 있는 지역으로 발전할 수 있음을 실질적으로 보여주었다는 점에서 큰 의미가 있다.

하인성 경북TP 원장은 "이번 행사는 청년, 노인, 가족 모두가 함께 즐기며 지역의 활력과 공동체 정신을 공유한 뜻깊은 행사였다"며, "앞으로도 금호이웃사촌마을을 중심으로 세대가 함께 성장하는 지속 가능한 지역문화를 조성하는 데 앞장설 것"이라고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자



