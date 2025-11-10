[포토] 2025 모두하나데이 사랑의 김장나눔

10일 서울 중구 하나금융그룹 명동 사옥에서 열린 '2025년 모두하나데이, 사랑의 김장나눔'행사에서 직원들이 배추김치를 담그고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>