'명품백·순금·미술품' 숨겨 놓고 100억원 넘게 체납…국세청, 지자체와 합동수색

체납자 '갑'은 부동산 양도소득세 등을 납부하지 않아 100억원을 넘게 체납했다. 국세청은 해당 부동산을 담보로 대출받은 자금이 고액이고, 사용처가 불분명한 것을 확인했다. 또 갑과 갑의 배우자 모두 체납자로 소득이 없음에도 고액의 소송비용과 자녀의 해외유학 및 체류비용을 지불하는 등 재산은닉 혐의가 있어 국세청이 추적조사에 나섰다. 국세청은 주택의 임차보증금으로 보이는 자금을 추적해 주소지를 확인하고 합동수색해 체납자의 실거주지에서 현금과 순금 10돈, 미술품 4점, 명품 에르메스 가방 60점 등 총 9억원 상당을 압류했다.

국세청이 지자체와 합동으로 실시한 합동수색을 통해 압류한 명품가방.

국세청은 재산은닉 혐의가 있는 고액·상습체납자에 대해 서울시, 경기도 등 7개의 광역지방자치단체와 공조해 지난달 20~31일까지 합동수색을 실시했다고 10일 밝혔다.

박해영 국세청 징세법무국장은 "합동수색 대상은 고액·상습체납자 중 국세와 지방세를 모두 체납한 자로서 납부 능력이 있음에도 고의로 체납세금을 납부하지 않고 호화생활을 누리는 체납자"라며 "합동수색반은 그간 각각 보유·활용하던 국세청의 재산은닉 혐의정보와 지자체의 CCTV, 공동주택 관리정보 등 현장정보를 공유해 수색대상자·수색장소 확정하고 체납자 실태확인을 위한 잠복·탐문 및 현장수색 등을 공동으로 수행했다"고 설명했다.

사업자등록 없이 번 수입으로 고액의 월세와 소비 등 호화생활을 하면서 세금납부는 회피한 체납자도 있었다. 국세청에 따르면 체납자 '병'은 컴퓨터 보안서비스업을 영위하던 법인의 대표이사로 수수료 수입을 장기간 본인 명의 계좌로 수령해 신고하지 않았다. 병은 법인이 계속사업 중 발생한 수수료 수입에 대해 법인 수입금액 유출 혐의로 부과된 종합소득세와 법인 폐업 후에 발생한 수수료 수입에 대해 미등록 사업으로 부과된 부가가치세 및 종합소득세를 납부하지 않아 수십억원을 체납했다. 합동수색반은 병의 주민등록상 주소지를 탐문해 실제 거주하고 있다는 사실을 확인하고 재산은닉 장소로 특정해 합동수색했다. 이를 통해 명품가방 6점과 귀금속 12점, 고가의류 등 총 41점, 5000만원 상당을 압류했다.

이번 합동수색을 통해 국세청·지자체는 현금 5억원 상당과 명품가방 수십여점, 순금 등 총 18억원 상당을 압류하는 성과를 거뒀다. 압류물품은 각각 선 압류권자가 현금 수납 및 공매를 진행할 예정이다.

박 국장은 "이번 합동수색의 성과를 바탕으로 재산을 은닉하고 호화생활하는 고액·상습체납자에 대해 관계기관과 과세정보 및 노하우 공유, 합동수색 등 공동 대응을 지속해서 확대할 것"이라며 "특히 내년에는 '국세 체납관리단'을 신설해 모든 체납자의 경제적 생활실태를 확인해 이를 통해 납부 기피자로 분류되는 악의적 체납자는 모든 수단을 동원해 엄정하게 대응할 계획"이라고 말했다.





