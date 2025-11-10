영양 석보·영주 문수초등, 늘봄학교 최우수 선정…무학고교는 방과후학교 우수

경북교육청(교육감 임종식)은 교육부가 주최하고, 한국교육개발원이 주관한 '2025년도 늘봄방과후학교 우수사례 선정'에서 초등 늘봄학교 부문 최우수 2교, 중등 방과후학교 부문 우수 1교가 선정되는 영예를 안았다고 10일 밝혔다.

이는 공교육 중심의 돌봄과 교육으로 학부모의 부담을 덜고, 학생들의 안전과 성장을 지원해 온 경북교육청의 노력이 높게 평가된 결과다.

늘봄학교 부문 최우수학교로 선정된 영주 문수초등의 키쑥쑥 요가활동 모습.

초등 늘봄학교 부문 최우수 학교로는 6학급의 소규모 학교인 석보초등학교(영양)와 문수초등학교(영주)가 선정돼 '작은 학교의 큰 힘'을 보여줬다.

석보초등학교는 '체인지(體仁知) 프로그램을 통한 안심(안전하고 세심) 늘봄학교 만들기'라는 주제로 학생의 전인적 성장을 돕고, 학부모·학교·지역사회가 함께 협력하는 모델을 제시했다.

문수초등학교는 'SEL(사회정서학습)을 품은 늘봄학교, 성장하는 문수초의 하루'라는 주제로 지역 기관 연계와 특수학생 참여 보장을 실현하며 학생의 성취감과 학교 신뢰도를 높였다.

대구가톨릭대학교 사범대학 부속 무학고등학교(경산)는 학생 주도형' 학생 선택형 방과후학교 '프로젝트 운영으로 중등 방과후학교 우수기관으로 선정됐다.

'함께하기에 행복한 우리! 스스로, 더불어, 즐겁게, 꿈(Dream)지(知)락(樂) 거리는 우리!'라는 슬로건 아래, 꿈과 지혜, 즐거움이 함께하는 방과후학교가 되기 위해 교과를 넘어 예체능, 융합, 특기적성 수업 등 다양한 프로그램을 개설하여 학생들의 참여율과 만족도를 동시에 높였다.

이번에 선정된 학교에는 교육부장관상이 수여되며, 시상식은 오는 12월 12일~14일 수원에서 열리는 '2025 온동네 교육기부 박람회'에서 진행된다. 경북교육청은 이 박람회에 참여해 'K-EDU 늘봄 및 방과후교육 체험 부스'를 운영하며 따뜻한 경북교육의 우수성과 혁신 모델을 홍보할 계획이다.

임종식 경북교육감은 "이번 우수사례 선정은 현장의 열정과 헌신 덕분"이라며, "선정된 학교를 비롯해 늘봄학교와 중등 방과후학교 운영에 힘써주신 모든 분께 감사드린다. 앞으로도 모든 학생이 행복한 배움의 기회를 누릴 수 있도록 지속해서 지원하겠다"라고 말했다.





