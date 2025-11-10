본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]한국콜마, 실적 부진 속 목표가 줄하향에 8%↓

김진영기자

입력2025.11.10 09:16

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국콜마 가 장 초반 약세다.


10일 오전 9시 10분 기준 한국콜마는 전 거래일 대비 8.88%(6400원) 하락한 6만5700원에 거래되고 있다.

회사의 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돈 가운데 4분기도 실적 부진이 이어질 것이란 증권가 전망이 나오면서 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다. 한국콜마의 3분기 영업이익은 583억원(전년 동기 대비 +7%)으로 시장 평균 전망치 680억원을 밑돌았다.


조소정 키움증권 연구원은 "자회사 HK이노엔의 매출 인식 지연으로 실적이 예상보다 하회했던 가운데, 본업인 화장품의 경우 미국과 중국 법인이 적자를 기록하면서 시장 기대보다 낮은 실적을 기록했다"며 "4분기 국내 법인 매출 성장을 4~6%로 예상, 내년에도 성장은 이어지지만, 업황 대비 성장 모멘텀은 상대적으로 약할 것"으로 내다봤다. 목표주가를 기존 13만원에서 11만원으로 하향했다


형권훈 SK증권 연구원은 "인디 고객사향 매출의 높은 성장성에도 불구하고 레거시 브랜드 매출 감소와 해외 법인의 실적 부진이 전사 실적의 하방 압력으로 작용하고 있다"며 목표주가를 10만원에서 9만원으로 내렸다.

[특징주]한국콜마, 실적 부진 속 목표가 줄하향에 8%↓
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기