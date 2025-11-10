코스닥, 5.63P 오른 882.44 출발(0.64%↑)
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 5.63P 오른 882.44 출발(0.64%↑)
2025년 11월 10일(월)
코스닥, 5.63P 오른 882.44 출발(0.64%↑)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"새벽부터 줄 섰는데 못 샀어요"…2030 여성들 '오픈런'에 난리난 고척
귀농하면 8000만원은 번다더니…'1만원→9만원' 널 뛰는 상추 경매가에 손에 쥔 건 月 90만원[날씨는 죄가없다]①
"여긴 안전할 줄 알았는데"…소매치기 폭증 '충격' 1위 지역
"라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다는 신호
돌연 "관세 수입으로 모든 사람에게 1인당 291만원씩 배당"…대법 판결 앞두고 초조한 트럼프(종합)
"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'
대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"
커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과
'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박
낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄
‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다