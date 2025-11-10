'종이제안서' 사라진다… 서울시, '제안서 온라인 평가' 도입

전국 최초 '제안서 온라인 평가' 시행

입찰 기업 행정 부담 크게 줄어들 듯

종이 서류 → 전자문서(PDF)로 전환

대면 제안 발표→ 화상회의 기반으로

서울시가 전국 지방자치단체 최초로 '제안서 온라인 평가 제도'를 도입한다. '종이제안서'가 사라지면 입찰 기업은 대량의 책자형 제안서를 제작할 필요가 없어진다.

서울시는 제안서 평가를 통해 계약상대자를 결정하는 협상에 의한 계약에서 기업 부담은 줄이고 평가 투명성과 효율성을 높이는 '제안서 온라인 평가 제도' 시행에 들어간다고 10일 밝혔다.

서울시가 전국 지방자치단체 최초로 도입하는 '제안서 온라인 평가 제도' 흐름도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

앞서 서울시는 제도 안착을 위해 행정안전부와 협의해 지방계약 예규를 개정하고 '서울시 제안서평가위원회 설치 및 운영 규칙'을 정비해 필요한 기반을 마련했다.

기업 현장의 목소리를 제도 개선에 반영하기도 했다. 지난 2월 IT 중소기업 105개 사를 대상으로 한 설문조사와 간담회를 통해, 종이 제안서 제출과 대면 평가 절차가 기업에 과도한 재정·시간적 부담을 준다는 점을 확인했다. 실제 기존 방식에서는 입찰업체가 정량·정성 평가자료 각 10부를 직접 제출해야 했고, 평가 당일에도 사업 부서를 찾아 대면 발표를 해야 하는 등 기업에 상당한 부담이 있었다.

이러한 문제를 해소하기 위해 서울시는 제안서 제출을 전자파일(PDF)로 전환하고 화상회의 기반의 비대면 발표 방식을 도입한다. 이번 온라인 평가는 'PDF 제출 + 화상회의 발표'를 결합한 전자적 방식으로 진행한다. 조달청 온라인 평가시스템을 활용해 사업부서는 사업 특성과 목적물의 속성에 맞춰 대면·온라인 방식을 자율적으로 선택할 수 있다.

입찰 공고 후 업체가 평가자료를 온라인으로 제출하면 평가위원회가 시스템상에서 정성평가를 진행한 뒤 결과를 확정해 계약을 체결한다. 앞으로 디지털도시국 정보화사업 공고부터 제안서 온라인 평가 방식을 시범 적용해 안정성을 점검하고 그 결과를 바탕으로 협상계약 전반으로 확대해 나갈 계획이다.

서울시는 이번 온라인 제안평가 제도로 기업의 직접적인 비용 절감 효과가 매우 클 것으로 기대하고 있다. 업체당 한 번 제안할 때마다 평균 약 41만5000원이 소요되던 제안서 제작비 부담이 사라진다. 서울시 연평균 348건의 협상계약, 최소 2개 업체 경쟁 기준으로 보면 연간 약 2억9000만원의 불필요한 비용 절감이 가능하다. 환경적 효과도 눈에 띈다. 온라인 전환으로 연간 약 205만매의 A4 용지가 절감된다. 이는 나무 205그루를 베어내지 않아도 되는 효과다.

이상훈 서울시 재무국장은 "온라인 제안평가는 공정성과 효율성을 동시에 높이는 행정 혁신"이라며 "대면심사 없이도 공정하고 심도 있는 평가가 가능한 체계를 구축해 기업 부담을 줄이고 시민에게는 보다 투명한 평가 결과를 제공하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>