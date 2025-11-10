메인비즈협회 "청년 300명 실무 성장 지원"

미래내일 일경험(인턴형) 성과 공개

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 고용노동부 주최 '2025년 미래내일 일경험(인턴형)' 지원 사업 결과를 10일 공개했다.

올해 사업을 통해 인턴십에 참여한 청년 300명의 93%가 수료하고, 88명이 고용으로 연계됐다.

메인비즈협회는 미취업 청년 300명에게 지역과 전공 제약 없이 기업 현장에서 실무를 경험하며 직무 역량을 강화하고 진로를 탐색할 수 있는 기회를 제공했다. 48개 메인비즈 인증사를 포함한 155개 기업과 협력해 청년들이 실제 업무 환경에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 인턴십 프로그램을 운영했다.

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 고용노동부 주최 '2025년 미래내일 일경험(인턴형)' 지원 사업 결과를 10일 공개했다. 메인비즈협회 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 ▲이력서 사진 촬영 지원 ▲1:1 취업·자소서 컨설팅 ▲웰컴키트 제공 등 부대 프로그램도 제공했다. 특히 1:1 취업·자소서 컨설팅에 참여한 청년들의 만족도는 4.6점(5점 만점)으로 높게 나타났으며, 이러한 지원을 받은 청년 중 다수가 인턴 종료 이후 취업으로 연결됐다.

프로그램 운영 측면에서도 체계적 관리가 이루어졌다. 협회는 주말을 포함해 24시간 대응체계를 운영하고, 청년 1인당 50명 이하로 전담 담당자를 배치하여 세밀한 소통을 이어갔다.

전체 인턴십의 99%가 상반기에 조기 개시돼 청년들이 하반기 취업 시즌에 실무 경험을 바로 활용할 수 있도록 했다. 그 결과 참여 청년들의 만족도는 86점, 재참여 및 추천 의향은 89점으로 나타났다.

김명진 메인비즈협회 회장은 "청년들이 중소기업 현장을 경험하며 역량을 확인할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 미래내일 일경험 사업과 청년고용 지원사업을 연계해 더 많은 청년이 자신에게 맞는 성장 경로를 찾도록 지원하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>