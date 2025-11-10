경기도, 파주 문산천 495억 투입…'홍수 안전' 강화 정비사업 착수

경기도, 파주 문산천 4.5㎞ 정비 착공

도비 100%로 하천 조성…2028년 완공 목표

경기도가 파주시 문산천의 홍수 대응 능력 강화를 위한 '파주 문산천 지방하천 정비사업'을 시작한다고 10일 밝혔다.

파주 문산천. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

정비사업은 파주시 광탄면 마장리 일원 총연장 4.5㎞ 구간의 하천에서 진행되는데 ▲축제공(제방 쌓기) 5.3㎞ ▲보축(제방 보수·보강)3.8㎞ ▲교량 5개소 설치 등이 포함된다.

총사업비는 도비 495억원으로 ▲공사비 382억원 ▲감리비 30억원 ▲보상비 76억원 ▲설계 및 기타비용 7억원 등이 투입된다. 공사는 2028년 10월 준공을 목표로 추진된다.

문산천 정비사업은 지난 2018년 실시설계용역과 환경영향평가 협의를 시작으로, 2020년 설계VE(Value Engineering) 자문 및 경기도 건설기술심의위원회 심의를 거쳤다. 2021년 12월 하천공사 시행계획 고시를 통해 보상 협의 절차를 진행하며 본격적인 사업 기반을 마련해왔다.

파주 문산천 지방하천 정비사업 위치도 경기도 제공 원본보기 아이콘

강성습 경기도 건설국장은 "정비사업을 통해 집중호우 시 문산천의 범람 위험이 크게 줄어들고, 지역 주민의 안전과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다"며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 파주시 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 정비사업 완공 시 문산천 4.5㎞에 대한 치수 능력과 안정성을 높여 친환경적이고 안전한 하천 공간을 조성으로 시민이 안심하고 이용할 수 있는 지역 기반을 마련할 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>