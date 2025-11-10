[날씨]전국 대체로 맑음…일교차 커 '쌀쌀'

미세먼지 농도 '좋음'

월요일인 10일 전국이 대체로 맑겠다.

기상청에 따르면 아침 기온은 북쪽에서 찬 공기가 내려와 어제보다 4∼8도가량 떨어져 내륙을 중심으로 5도 미만이 되겠다. 모레 아침까지는 기온이 낮아 춥겠다.

낮 기온은 10∼16도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 6.3도, 인천 8.2도, 수원 6.2도, 춘천 6.0도, 강릉 8.2도, 청주 9.3도, 대전 7.3도, 전주 8.0도, 광주 11.4도, 제주 15.1도, 대구 10.8도, 부산 10.9도, 울산 10.1도, 창원 12.1도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m다.





