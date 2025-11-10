'기후변화가 건강에 미치는 영향'… 세종시, 탄소중립전환포럼 개최

세종시가 오는 13일 소담동 행복누림터 다목적 홀에서 '제6차 세종 탄소 중립 전환포럼'을 개최한다.

이 포럼은 세종시가 주최하고 세종평생교육·정책연구원, 세종시 탄소중립 지원센터, 고려대학교(세종캠퍼스) 에코업혁신융합대학사업단이 공동 주관한다.

'기후변화 시대, 세종시민의 건강한 기후적응'을 주제로 열리는 포럼은 기후변화가 시민의 건강과 일상에 미치는 영향과 지역 차원의 기후적응·대응 방안에 대해서 논의할 예정이다.

세종시 탄소중립전환포럼 포스터. /환경정책과 제공 AD 원본보기 아이콘

1부 개회식 이후 2부 포럼의 첫 발제는 '기후변화에 따른 건강 영향'을 주제로 김종헌 성균관대학교 교수가 맡는다. 이어 김윤정 한국 환경연구원 부연구위원은 '삶의 질 관점에서 본 기후 정의 과제와 대응 방안'이 발표될 예정이다.

'2024 에코 업 제로 웨이스트(ZERO WASTE)' 아이디어 경진대회에서 교육부 장관상을 받은 이정하 고려대학교 학생이 '탄소중립 전환을 돕는 작은 기술: 3D 프린팅 물 필터'를 특별 발표로 소개한다. 이어 배현주 한국 환경연구원 선임연구위원의 진행으로 다분야의 전문가가 참여해 '기후변화가 인간의 건강에 미치는 영향과 그에 대한 건강 정책 및 대응 방안' 등을 논의하는 시간이 마련돼 있다.

포럼 참석을 원하는 시민은 홍보물 내 정보무늬(QR) 코드에 접속해 사전 신청하거나 현장 등록하면 된다. 이번 포럼은 일회용품 없는 행사로, 자료집은 전자파일로 제공하고 행사장 내 일회용품 사용도 제한된다.

권영석 환경녹지국장은 "기후 위기 시대에 건강한 도시를 만들기 위한 노력을 계속 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





