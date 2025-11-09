주광덕 남양주시장, '퇴계원힐스테이트 건강걷기대회 & 힐링음악회' 참석…시민과 소통

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 8일 퇴계원교 일원과 퇴계원 다목적회관에서 '제2회 퇴계원힐스테이트 건강걷기대회 ＆ 힐링음악회'가 개최됐으며 시민 500여 명이 참여했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 지역 주민이 함께 걷고 즐기며 건강한 생활문화를 실천하기 위해 퇴계원힐스테이트아파트 입주자대표회의(회장 최동현)와 대한건강걷기연맹(총재 유제성)이 공동으로 주최·주관했다. 현장에는 주광덕 시장을 비롯해 사회단체장 등 내빈이 함께해 가을밤을 건강과 음악으로 물들였다.

걷기대회 참가자들은 △퇴계원교 △퇴계원역 산책로 △힐스테이트 단지 앞길을 따라 약 4㎞ 구간을 이동해 지역 주민 간 화합과 소통의 시간을 가졌다. 가족 단위 참가자뿐 아니라 어르신과 청소년 등 다양한 세대가 함께 어우러져 더욱 뜻깊은 행사가 됐다.

걷기를 마친 후 참가자들은 퇴계원 다목적회관으로 이동해 주광덕 시장과 함께 '힐링음악회'를 즐겼다. 퇴계원힐스테이트 주민들의 적극적인 참여로 꾸며진 이번 음악회는 고품격 클래식 공연으로 관객의 큰 호응을 얻었다.

시민들은 "걷기와 음악이 함께해 몸과 마음이 모두 힐링되는 시간이었다"며 높은 만족감을 보였다.

주광덕 시장은 "이번 행사는 시민이 직접 기획하고 만든 남양주형 주민참여 축제의 좋은 본보기"라며 "앞으로도 시민의 건강과 공동체 회복을 위한 다양한 행사를 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

시는 이번 행사를 통해 주민이 주도하는 문화축제가 지역사회에 뿌리내리고 있다고 평가하며, 앞으로 △참여대상 확대 △지역 상권 연계 등 지속 가능한 발전 방안을 모색할 계획이다.





