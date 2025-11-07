경기소방, 7일 화재·구급·구조 등 23명 '특별승진'

경기도소방재난본부가 7일 총 23명의 특별승진 임용식을 개최했다.

이날 임용식은 재난 현장의 활약뿐만 아니라 예방 활동을 통한 사전 안전관리의 중요성을 강조하는 SAFE 분야, 화재·구급·구조 등 다양한 현장에서 탁월한 활동을 펼친 소방 공무원들을 격려하기 위해 마련됐다.

도 소방재난본부는 올해 ▲SAFE 분야 6명 ▲화재 6명 ▲구조 5명 ▲구급 6명 등 23명을 특별승진자로 선정했다.

최용철 경기도소방재난본부 전담직무대리가 7일 특별승진 임용자에게 계급장을 달아주고 있다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 임용식은 30분간 진행됐으며, 소방재난본부 간부들과 직원, 가족들이 함께해 따뜻한 축하의 시간을 나눴다.

최용철 도 소방재난본부 전담직무대리는 "오늘 임명장을 받은 분들은 각자의 자리에서 그 책임을 실천으로 증명한 분들"이라며 "눈에 보이지 않는 노력이 조직을 움직이고, 그 조직이 도민의 안전을 지켜낸다는 점을 잊지 말아달라"고 당부했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



