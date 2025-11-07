현대차, 수도권 광역노선에 수소버스 확대 지원

현대자동차가 7일 서울 강남구 UX스튜디오 서울에서 기후에너지환경부와 K1 모빌리티 그룹(이하 K1 모빌리티), 수소에너지네트워크 하이넷, 한국자동차환경협회와 '수도권 광역노선 수소버스 도입 확대를 위한 업무협약'을 체결했다.

이날 협약식은 김승찬 현대차 국내판매사업부장(전무), 신승규 현대차 에너지&수소정책담당(전무), 서영태 기후부 녹색전환정책관, 오정민 K1 모빌리티 전무, 송성호 하이넷 대표이사, 정종선 한국자동차환경협회장 등 주요 관계자가 참석했다.

이번 협력으로 현대차는 국내 주요 운수업체 및 관계 기관과 협력해 수송부문 탈탄소화에 적극 나선다는 방침이다. 2030년까지 K1 모빌리티의 수도권 광역노선 차량 총 300대를 수소버스로 전환하는 것을 목표로 한다.

기후부·하이넷·한국자동차환경협회도 협약당사자로 참여해 수소인프라 확충을 지원한다. 또 2030년까지 전체 광역버스의 25%를 수소버스로 운행하기로 하는 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 '제2차 대도시권 광역교통기본계획(2021~2040)' 달성에 힘을 모으기로 했다.

현대차는 이번 협약을 토대로 K1 모빌리티에 유니버스 수소전기버스를 적기 공급하고 수소버스 특화 정비교육을 제공해 운수사의 원활한 수소버스 운용을 지원한다. 유니버스 수소전기버스는 1회 충전 시 최대 960.4㎞ 주행이 가능한 고속형 대형버스다. 전기버스 대비 충전 시간이 짧고 주행가능거리가 길어 광역노선 운행에 적합하다.

K1 모빌리티는 이를 공급받아 현재 운영 중인 수도권 광역노선에 우선 도입하고 수소버스 운행 차량을 점진적으로 확대할 예정이다. 기후부는 수소버스 보급과 수소충전소 구축을 위한 행정·재정적 지원을 제공하고, 하이넷은 한국자동차환경협회와 함께 수도권 광역노선 거점에 신규 수소충전소 구축 사업을 추진한다.

현대차는 이번 업무협약을 바탕으로 2030년까지 수송 부문 온실가스를 2018년 대비 최대 37.8% 감축하는 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)'에 기여해 나갈 것으로 기대된다.

현대차 관계자는 "수도권 광역노선 내 수소버스 보급을 활성화하기 위해 국내 주요 운수업체 및 정부 부처와 선도적으로 협력했다"며 "특히 이번 업무협약은 수소충전소 구축 등 수소 인프라 확충에 필요한 협력도 함께 이뤄져 더욱 의미가 크다"고 했다.





전영주 기자



