의정부시, 제63주년 소방의 날 기념식서 소방유공자 격려

이종구기자

입력2025.11.07 13:27

경기 의정부시(시장 김동근)는 7일 의정부소방서 합동청사에서 열린 '제63주년 소방의 날 기념식'에 참석해 소방공무원과 의용소방대원, 유공 시민을 격려하고 표창을 수여했다.

김동근 시장이 7일 '제63주년 소방의 날 기념식'에서 소방공무원에게 표창장을 수여한 뒤 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 행사는 재난 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 힘쓴 소방 관계자들의 헌신에 감사하고, 그 의미를 되새기기 위해 마련됐다. 시는 이번 기념식을 계기로 시민 안전의 중요성을 환기하고, 재난 대응 역량을 높이는 데 주력할 방침이다.


이날 행사에는 김동근 시장을 비롯해 소방공무원, 의용소방대 관계자 등 100여 명이 참석했다. 행사는 국민의례와 유공자 표창, 축사, 기념사 순으로 진행됐다.

김동근 시장은 표창을 수여하며 "화재와 재난 현장에서 시민의 생명을 지키기 위해 헌신하는 소방공무원과 의용소방대원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분의 땀과 열정이 의정부를 더욱 안전하게 만들고 있다. 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 지키는 '더 안전한 의정부'를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
